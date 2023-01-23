23 января 2023

Пермяк будет год работать на государство за кражу телевизора

Пермяка за кражу телевизора осудили на год исправительных работ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по объекту Центр адаптивного спорта, торжественная церемония чествования спортсменов XXXIII Сурдлимпийских игр. Сургут, телевизор, гостиница
Украденный телевизор полицейские вернули хозяйке Фото:

В Пермском крае вынесли приговор 22-летнему жителю поселка Яйва. Александровский городской суд признал его виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, и назначил наказание в виде года исправительных работ.

«В октябре прошлого года в дневное время молодой человек, зная, что у матери его знакомого имеется комната в общежитии, в которой длительное время никто не проживал, пришел в жилище. Ногой выбил входную дверь и похитил из комнаты телевизор, наушники и денежные средства в сумме 300 рублей. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 12 000 рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Телевизор преступник спрятал у знакомого, который не был в курсе происходящего. Наушники мужчина выкинул, а украденные деньги потратил на свои нужды. Хозяйка комнаты обнаружила пропажу и обратилась к полицейским, которые задержали вора. Похищенный телевизор женщине вернули. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка осудили на год и восемь месяцев колонии за кражу денег и личного имущества у пенсионера. Мужчина также был признан виновным в похищении ценной семейной реликвии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи пермяков читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая Пермь».

В Пермском крае вынесли приговор 22-летнему жителю поселка Яйва. Александровский городской суд признал его виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, и назначил наказание в виде года исправительных работ. «В октябре прошлого года в дневное время молодой человек, зная, что у матери его знакомого имеется комната в общежитии, в которой длительное время никто не проживал, пришел в жилище. Ногой выбил входную дверь и похитил из комнаты телевизор, наушники и денежные средства в сумме 300 рублей. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 12 000 рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Телевизор преступник спрятал у знакомого, который не был в курсе происходящего. Наушники мужчина выкинул, а украденные деньги потратил на свои нужды. Хозяйка комнаты обнаружила пропажу и обратилась к полицейским, которые задержали вора. Похищенный телевизор женщине вернули. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка осудили на год и восемь месяцев колонии за кражу денег и личного имущества у пенсионера. Мужчина также был признан виновным в похищении ценной семейной реликвии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...