Пермяк будет год работать на государство за кражу телевизора

Пермяка за кражу телевизора осудили на год исправительных работ

24 января 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Украденный телевизор полицейские вернули хозяйке Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Пермском крае вынесли приговор 22-летнему жителю поселка Яйва. Александровский городской суд признал его виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, и назначил наказание в виде года исправительных работ. «В октябре прошлого года в дневное время молодой человек, зная, что у матери его знакомого имеется комната в общежитии, в которой длительное время никто не проживал, пришел в жилище. Ногой выбил входную дверь и похитил из комнаты телевизор, наушники и денежные средства в сумме 300 рублей. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 12 000 рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Телевизор преступник спрятал у знакомого, который не был в курсе происходящего. Наушники мужчина выкинул, а украденные деньги потратил на свои нужды. Хозяйка комнаты обнаружила пропажу и обратилась к полицейским, которые задержали вора. Похищенный телевизор женщине вернули. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка осудили на год и восемь месяцев колонии за кражу денег и личного имущества у пенсионера. Мужчина также был признан виновным в похищении ценной семейной реликвии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае вынесли приговор 22-летнему жителю поселка Яйва. Александровский городской суд признал его виновным в краже, совершенной с незаконным проникновением в жилище, и назначил наказание в виде года исправительных работ. «В октябре прошлого года в дневное время молодой человек, зная, что у матери его знакомого имеется комната в общежитии, в которой длительное время никто не проживал, пришел в жилище. Ногой выбил входную дверь и похитил из комнаты телевизор, наушники и денежные средства в сумме 300 рублей. Ущерб, причиненный потерпевшей, составил порядка 12 000 рублей», — сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Пермскому краю. Телевизор преступник спрятал у знакомого, который не был в курсе происходящего. Наушники мужчина выкинул, а украденные деньги потратил на свои нужды. Хозяйка комнаты обнаружила пропажу и обратилась к полицейским, которые задержали вора. Похищенный телевизор женщине вернули. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на год с удержанием заработка в пять процентов в пользу государства. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяка осудили на год и восемь месяцев колонии за кражу денег и личного имущества у пенсионера. Мужчина также был признан виновным в похищении ценной семейной реликвии.