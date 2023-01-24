Один из пострадавших при взрыве газа в Миассе умер в больнице

Один из трех пострадавших при взрыве газовой лампы в Миассе (Челябинская область) скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Мужчину пытались спасти. Его срочно эвакуировали в Челябинск. Но, к сожалению, ожоги были очень сильными. Врачи сделали все возможное. Он умер в ожоговом центре», — рассказал источник.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного минздрава. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже.
Мужчины попали на больничные койки после того, как в доме, который они строили, произошел взрыв газовой лампы. Приехавшие пожарные ликвидировали последствия возгорания. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчины неправильно пользовались газовым оборудованием.
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