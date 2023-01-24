Один из пострадавших при взрыве газа в Миассе умер в больнице

25 января 2023 в 16:09 Размер текста - 17 +

Врачи пытались спасти мужчину Анна Майорова © URA.RU Один из трех пострадавших при взрыве газовой лампы в Миассе (Челябинская область) скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчину пытались спасти. Его срочно эвакуировали в Челябинск. Но, к сожалению, ожоги были очень сильными. Врачи сделали все возможное. Он умер в ожоговом центре», — рассказал источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного минздрава. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже. Мужчины попали на больничные койки после того, как в доме, который они строили, произошел взрыв газовой лампы. Приехавшие пожарные ликвидировали последствия возгорания. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчины неправильно пользовались газовым оборудованием.

Один из трех пострадавших при взрыве газовой лампы в Миассе (Челябинская область) скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчину пытались спасти. Его срочно эвакуировали в Челябинск. Но, к сожалению, ожоги были очень сильными. Врачи сделали все возможное. Он умер в ожоговом центре», — рассказал источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного минздрава. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже. Мужчины попали на больничные койки после того, как в доме, который они строили, произошел взрыв газовой лампы. Приехавшие пожарные ликвидировали последствия возгорания. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчины неправильно пользовались газовым оборудованием.