24 января 2023

Один из пострадавших при взрыве газа в Миассе умер в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи пытались спасти мужчину

Один из трех пострадавших при взрыве газовой лампы в Миассе (Челябинская область) скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчину пытались спасти. Его срочно эвакуировали в Челябинск. Но, к сожалению, ожоги были очень сильными. Врачи сделали все возможное. Он умер в ожоговом центре», — рассказал источник.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного минздрава. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже.

Мужчины попали на больничные койки после того, как в доме, который они строили, произошел взрыв газовой лампы. Приехавшие пожарные ликвидировали последствия возгорания. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчины неправильно пользовались газовым оборудованием.

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Один из трех пострадавших при взрыве газовой лампы в Миассе (Челябинская область) скончался в больнице. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчину пытались спасти. Его срочно эвакуировали в Челябинск. Но, к сожалению, ожоги были очень сильными. Врачи сделали все возможное. Он умер в ожоговом центре», — рассказал источник. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного минздрава. Там пообещали уточнить информацию и прокомментировать позже. Мужчины попали на больничные койки после того, как в доме, который они строили, произошел взрыв газовой лампы. Приехавшие пожарные ликвидировали последствия возгорания. Как сообщили в прокуратуре региона, мужчины неправильно пользовались газовым оборудованием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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