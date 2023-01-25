Парней среди студентов насчитали 51% Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Парней среди студентов Челябинской области в настоящее время больше, чем девушек. Согласно данным Челябинскстата, в 2022—2023 учебном году мужчин обучается свыше половины от числа учащихся.

«Количество мужчин среди студентов 2022—2023 учебном году достигло 51%. При сравнении с периодом 2022 года видим, что этот показатель тогда составил 45%», — отметили в пресс-службе Челябинскстата.

За три года численность студентов в регионе возросла. Если в 2020—2021 учебном году таковых было чуть более 90 тысяч человек, то в настоящее время цифра превысила 95 тысяч.

Количество образовательных организаций при этом остается стабильным. За последние три года этот показатель варьируется в диапазоне 61—62 единиц.