Николай Дроздов попал в реанимацию

Николай Дроздов поскользнулся при выходе из машины
Телеведущего Николая Дроздова отвезли в реанимацию с переломами ребер после падения возле дома. Об этом рассказал его сосед — художник Константин Мирошник.
«Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — цитирует НТВ Мирошника.
Дроздов упал возле своего дома, когда вышел из автомобиля. Его сосед считает, что причиной стали ледяные дожди. По его словам, телеведущий будет в больнице неделю, затем будет проходить реабилитацию.
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