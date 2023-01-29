Николай Дроздов попал в реанимацию

Сосед Николая Дроздова сообщил о госпитализации телеведущего

29 января 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Николай Дроздов поскользнулся при выходе из машины Фото: Андрей Махонин © URA.RU Телеведущего Николая Дроздова отвезли в реанимацию с переломами ребер после падения возле дома. Об этом рассказал его сосед — художник Константин Мирошник. «Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — цитирует НТВ Мирошника. Дроздов упал возле своего дома, когда вышел из автомобиля. Его сосед считает, что причиной стали ледяные дожди. По его словам, телеведущий будет в больнице неделю, затем будет проходить реабилитацию.

Телеведущего Николая Дроздова отвезли в реанимацию с переломами ребер после падения возле дома. Об этом рассказал его сосед — художник Константин Мирошник. «Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — цитирует НТВ Мирошника. Дроздов упал возле своего дома, когда вышел из автомобиля. Его сосед считает, что причиной стали ледяные дожди. По его словам, телеведущий будет в больнице неделю, затем будет проходить реабилитацию.