Николай Дроздов попал в реанимацию

Сосед Николая Дроздова сообщил о госпитализации телеведущего
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочее совещание комитета Общественной палаты РФ. Москва, дроздов николай
Николай Дроздов поскользнулся при выходе из машины Фото:

Телеведущего Николая Дроздова отвезли в реанимацию с переломами ребер после падения возле дома. Об этом рассказал его сосед — художник Константин Мирошник.

«Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — цитирует НТВ Мирошника.

Дроздов упал возле своего дома, когда вышел из автомобиля. Его сосед считает, что причиной стали ледяные дожди. По его словам, телеведущий будет в больнице неделю, затем будет проходить реабилитацию.

Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Телеведущего Николая Дроздова отвезли в реанимацию с переломами ребер после падения возле дома. Об этом рассказал его сосед — художник Константин Мирошник. «Он еще две ночи дома был, одну ночь он вообще не спал, утром скорую вызвали и поехали. Уложили на МРТ, там восемь ребер: ударенные, поломанные. У него аппарат вентиляции легких, чтобы легче было дышать», — цитирует НТВ Мирошника. Дроздов упал возле своего дома, когда вышел из автомобиля. Его сосед считает, что причиной стали ледяные дожди. По его словам, телеведущий будет в больнице неделю, затем будет проходить реабилитацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...