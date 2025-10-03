В ТЦ Новосибирска нашли девочку, которую три года назад похитил отец

В Новосибирске нашли девочку, которая была в федеральном розыске
В Новосибирске нашли девочку, которая была в федеральном розыске

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Новосибирской области совместно с полицией задержали несовершеннолетнюю девочку, находившуюся в федеральном розыске, на выходе из торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП. 

«Вечером на выходе из торгового центра нашли несовершеннолетнюю девочку, находящуюся в федеральном розыске», — сказано в сообщении пресс-службы. Уточняется, что ребенок находился в сопровождении бабушки.

Ранее сообщалось, что в феврале судебные приставы Липецка объявили в розыск девочку, ее отца и бабушку. После того как в сентябре поступила информация о их возможном нахождении в Новосибирске, материалы дела были переданы в сибирский регион. Отмечается, что в полиции и сотрудников органов опеки девочку передали в центр социальной помощи семье и детям для работы с психологом.

Отец ребенка, который также скрывался от исполнения решения суда, прибыл в отдел полиции после задержания дочери и бабушки. В объяснении мужчина сообщил, что не исполнял решение суда о передаче дочери матери, поскольку не согласен с этим документом. В ведомстве уточнили, что мать и дочь не виделись три года. Сейчас с ними работают психологи, чтобы подготовить их к встрече и дальнейшему общению.

