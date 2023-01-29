Минобороны РФ: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, армия, военные, погрузка, полигон еланский, перевозка боеприпасов
Армия Россия заняла новые позиции на поле боя в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия заняла выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении Минобороны. Также сообщается о нанесении поражения армии ВСУ в Курахово и в Антоновке.

На фронте в ДНР складывается благоприятная для российской армии обстановка. Подразделения ВСУ вынуждены отступать. Ведется борьба с украинской армией за Марьинку.

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Российская армия заняла выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении Минобороны. Также сообщается о нанесении поражения армии ВСУ в Курахово и в Антоновке. На фронте в ДНР складывается благоприятная для российской армии обстановка. Подразделения ВСУ вынуждены отступать. Ведется борьба с украинской армией за Марьинку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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