Минобороны РФ: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении

Армия Россия заняла новые позиции на поле боя в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российская армия заняла выгодные позиции на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделения „Южной“ группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сообщении Минобороны. Также сообщается о нанесении поражения армии ВСУ в Курахово и в Антоновке.
На фронте в ДНР складывается благоприятная для российской армии обстановка. Подразделения ВСУ вынуждены отступать. Ведется борьба с украинской армией за Марьинку.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.