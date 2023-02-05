Екатеринбуржцы нашли жемчужину в ресторанном блюде

В ресторане OVO-izakaya екатеринбуржцы нашли жемчужину в клешне краба

06 февраля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

В клешне краба посетители ресторана обнаружили жемчужину Фото: Анна Майорова © URA.RU В Екатеринбургском ресторане OVO-izakaya пара обнаружила жемчужину в клешне краба. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елизавета Луговая. «Впервые в ресторане решили заказать краба. Мой молодой человек почувствовал что-то круглое и твердое во рту, оказалось, что это жемчужина», — поделилась в беседе с URA.RU девушка. Шеф-повар ресторана подтвердил подлинность удивительной находки. На данный момент пара думает, что сделать с жемчужиной. «Один из вариантов, смастерить украшение», — отметила Елизавета Луговая. Ранее агентство сообщало, что екатеринбургский ресторан выпустил шоколад, в котором спрятаны золотые билеты по типу тех, что были в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci. Екатеринбуржцы нашли жемчужину в ресторанном блюде Фото: Елизавета Луговая В Екатеринбургском ресторане посетители обнаружили жемчужину Фото: Елизавета Луговая

В Екатеринбургском ресторане OVO-izakaya пара обнаружила жемчужину в клешне краба. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елизавета Луговая. «Впервые в ресторане решили заказать краба. Мой молодой человек почувствовал что-то круглое и твердое во рту, оказалось, что это жемчужина», — поделилась в беседе с URA.RU девушка. Шеф-повар ресторана подтвердил подлинность удивительной находки. На данный момент пара думает, что сделать с жемчужиной. «Один из вариантов, смастерить украшение», — отметила Елизавета Луговая. Ранее агентство сообщало, что екатеринбургский ресторан выпустил шоколад, в котором спрятаны золотые билеты по типу тех, что были в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci.