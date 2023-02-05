05 февраля 2023
04 февраля 2023

Екатеринбуржцы нашли жемчужину в ресторанном блюде

В ресторане OVO-izakaya екатеринбуржцы нашли жемчужину в клешне краба
© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан
В клешне краба посетители ресторана обнаружили жемчужину Фото:

В Екатеринбургском ресторане OVO-izakaya пара обнаружила жемчужину в клешне краба. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елизавета Луговая.

«Впервые в ресторане решили заказать краба. Мой молодой человек почувствовал что-то круглое и твердое во рту, оказалось, что это жемчужина», — поделилась в беседе с URA.RU девушка.

Шеф-повар ресторана подтвердил подлинность удивительной находки. На данный момент пара думает, что сделать с жемчужиной. «Один из вариантов, смастерить украшение», — отметила Елизавета Луговая.

Ранее агентство сообщало, что екатеринбургский ресторан выпустил шоколад, в котором спрятаны золотые билеты по типу тех, что были в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci.

Екатеринбуржцы нашли жемчужину в ресторанном блюде
Фото:
В Екатеринбургском ресторане посетители обнаружили жемчужину
Фото:

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В Екатеринбургском ресторане OVO-izakaya пара обнаружила жемчужину в клешне краба. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елизавета Луговая. «Впервые в ресторане решили заказать краба. Мой молодой человек почувствовал что-то круглое и твердое во рту, оказалось, что это жемчужина», — поделилась в беседе с URA.RU девушка. Шеф-повар ресторана подтвердил подлинность удивительной находки. На данный момент пара думает, что сделать с жемчужиной. «Один из вариантов, смастерить украшение», — отметила Елизавета Луговая. Ранее агентство сообщало, что екатеринбургский ресторан выпустил шоколад, в котором спрятаны золотые билеты по типу тех, что были в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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