В Екатеринбургском ресторане OVO-izakaya пара обнаружила жемчужину в клешне краба. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елизавета Луговая.
«Впервые в ресторане решили заказать краба. Мой молодой человек почувствовал что-то круглое и твердое во рту, оказалось, что это жемчужина», — поделилась в беседе с URA.RU девушка.
Шеф-повар ресторана подтвердил подлинность удивительной находки. На данный момент пара думает, что сделать с жемчужиной. «Один из вариантов, смастерить украшение», — отметила Елизавета Луговая.
Ранее агентство сообщало, что екатеринбургский ресторан выпустил шоколад, в котором спрятаны золотые билеты по типу тех, что были в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci.
Екатеринбуржцы нашли жемчужину в ресторанном блюде
Фото: Елизавета Луговая
В Екатеринбургском ресторане посетители обнаружили жемчужину
В Екатеринбургском ресторане OVO-izakaya пара обнаружила жемчужину в клешне краба. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала Елизавета Луговая. «Впервые в ресторане решили заказать краба. Мой молодой человек почувствовал что-то круглое и твердое во рту, оказалось, что это жемчужина», — поделилась в беседе с URA.RU девушка. Шеф-повар ресторана подтвердил подлинность удивительной находки. На данный момент пара думает, что сделать с жемчужиной. «Один из вариантов, смастерить украшение», — отметила Елизавета Луговая. Ранее агентство сообщало, что екатеринбургский ресторан выпустил шоколад, в котором спрятаны золотые билеты по типу тех, что были в фильме «Чарли и шоколадная фабрика». Тот, кто найдет их, сможет получить подарок от престижного бренда Gucci.