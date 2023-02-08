В Госдуме потребовали наказать виновников за подрыв «Северных потоков»

Депутат Гусев призвал провести трибунал над организаторами подрыва «Северных потоков»

08 февраля 2023 в 23:43 Размер текста - 17 +

Дмитрий Гусев призвал провести трибунал над организаторами подрыва «Северных потоков» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Факты о подрыве газопровода «Северный Поток», которые обнародовал журналист из США Сеймур Херш, должны стать основой международного трибунала. Как сообщил журналистам депутат Госдумы и политолог Дмитрий Гусев, они соответствуют составу теракта. «Россия может обратиться в ООН, в Международный суд с уличающими документами, включая те, которые были обнародованы, и требовать наказания всех причастных», — заявил Гусев изданию MK.RU . Он добавил, что необходимо провести расследование. «Это называется теракт, это преступление, влияющее напрямую на жизнь людей», — отметил депутат. Гусев также сообщил, что обнародование фактов стало неожиданностью, поскольку позиция России не была услышана. «Правда пробила себе дорогу на свет», — резюмировал он. Ранее Сеймур Херш заявил, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. В Пентагоне в ответ на заявление Херша сообщили о непричастности к взрывам, передает «Царьград». На обеих нитках «Северного потока» 27 сентября произошло падение давления и утечки газа. Всего зафиксировано три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».

Факты о подрыве газопровода «Северный Поток», которые обнародовал журналист из США Сеймур Херш, должны стать основой международного трибунала. Как сообщил журналистам депутат Госдумы и политолог Дмитрий Гусев, они соответствуют составу теракта. «Россия может обратиться в ООН, в Международный суд с уличающими документами, включая те, которые были обнародованы, и требовать наказания всех причастных», — заявил Гусев изданию MK.RU. Он добавил, что необходимо провести расследование. «Это называется теракт, это преступление, влияющее напрямую на жизнь людей», — отметил депутат. Гусев также сообщил, что обнародование фактов стало неожиданностью, поскольку позиция России не была услышана. «Правда пробила себе дорогу на свет», — резюмировал он. Ранее Сеймур Херш заявил, что приказ о подрыве «Северных потоков» лично отдал глава Центрального разведывательное управления (ЦРУ) Уильям Бернс. В Пентагоне в ответ на заявление Херша сообщили о непричастности к взрывам, передает «Царьград». На обеих нитках «Северного потока» 27 сентября произошло падение давления и утечки газа. Всего зафиксировано три утечки — две на «Северном потоке» и одна на «Северном потоке-2».