10 февраля 2023

Бастрыкину доложат о расследовании кражи коляски у ребенка-инвалида в Березовском

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Коляску украли у 10-летней девочки-инвалида Фото:

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту кражи инвалидной коляски у 10-летней жительницы города Березовский Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту. Об исполнении поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, необходимо представить доклад», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР.

Ранее стало известно о краже инвалидной коляски у 10-летней девочки. Об этом в соцсетях сообщила мать ребенка. В полиции региона оперативно нашли похищенное и задержали подозреваемого. Он уже принес извинения.

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Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту кражи инвалидной коляски у 10-летней жительницы города Березовский Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту. Об исполнении поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, необходимо представить доклад», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. Ранее стало известно о краже инвалидной коляски у 10-летней девочки. Об этом в соцсетях сообщила мать ребенка. В полиции региона оперативно нашли похищенное и задержали подозреваемого. Он уже принес извинения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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