Бастрыкину доложат о расследовании кражи коляски у ребенка-инвалида в Березовском

11 февраля 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Коляску украли у 10-летней девочки-инвалида Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту кражи инвалидной коляски у 10-летней жительницы города Березовский Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту. Об исполнении поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, необходимо представить доклад», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. Ранее стало известно о краже инвалидной коляски у 10-летней девочки. Об этом в соцсетях сообщила мать ребенка. В полиции региона оперативно нашли похищенное и задержали подозреваемого. Он уже принес извинения.

Глава СКР поручил возбудить уголовное дело по факту кражи инвалидной коляски у 10-летней жительницы города Березовский Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Михаилу Вячеславовичу Богинскому возбудить и расследовать уголовное дело по данному факту. Об исполнении поручения, поставленного на контроль в центральном аппарате ведомства, необходимо представить доклад», — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР. Ранее стало известно о краже инвалидной коляски у 10-летней девочки. Об этом в соцсетях сообщила мать ребенка. В полиции региона оперативно нашли похищенное и задержали подозреваемого. Он уже принес извинения.