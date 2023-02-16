Власти Екатеринбурга анонсировали дату строительства выезда из Академического на ЕКАД

В Екатеринбурге к 2027 году появится выезд из района Академический на ЕКАД. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, сообщает корреспондент URA.RU
«Сегодня улицу Амундсена дотянули до улицы Академика Парина. У нас уже заключен контракт, строительство разбито на несколько этапов. Проектирование ведется за счет РСГ „Академический“», — сообщил Галямов. Выезд на ЕКАД будет построен за счет средств из областного бюджета, а заказчиком выступит Минтранс. Профильный вице-мэр Екатеринбурга выразил надежду, что проект удастся осуществить к 2027 году.
Ранее Галямов анонсировал продление трамвайной ветки до района Широкая речка. По его словам, градостроительная документация уже разработана.
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