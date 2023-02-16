16 февраля 2023

Власти Екатеринбурга анонсировали дату строительства выезда из Академического на ЕКАД

Власти Екатеринбурга: выезд из Академического на ЕКАД построят к 2027 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Район Академический. Екатеринбург, школьный двор, район академический, школьный стадион
Жителям Академического проще будет выбираться из района, но лишь через четыре года Фото:

В Екатеринбурге к 2027 году появится выезд из района Академический на ЕКАД. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, сообщает корреспондент URA.RU

«Сегодня улицу Амундсена дотянули до улицы Академика Парина. У нас уже заключен контракт, строительство разбито на несколько этапов. Проектирование ведется за счет РСГ „Академический“», — сообщил Галямов. Выезд на ЕКАД будет построен за счет средств из областного бюджета, а заказчиком выступит Минтранс. Профильный вице-мэр Екатеринбурга выразил надежду, что проект удастся осуществить к 2027 году.

Ранее Галямов анонсировал продление трамвайной ветки до района Широкая речка. По его словам, градостроительная документация уже разработана.

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В Екатеринбурге к 2027 году появится выезд из района Академический на ЕКАД. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, сообщает корреспондент URA.RU «Сегодня улицу Амундсена дотянули до улицы Академика Парина. У нас уже заключен контракт, строительство разбито на несколько этапов. Проектирование ведется за счет РСГ „Академический“», — сообщил Галямов. Выезд на ЕКАД будет построен за счет средств из областного бюджета, а заказчиком выступит Минтранс. Профильный вице-мэр Екатеринбурга выразил надежду, что проект удастся осуществить к 2027 году. Ранее Галямов анонсировал продление трамвайной ветки до района Широкая речка. По его словам, градостроительная документация уже разработана.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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