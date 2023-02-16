Власти Екатеринбурга анонсировали дату строительства выезда из Академического на ЕКАД

Власти Екатеринбурга: выезд из Академического на ЕКАД построят к 2027 году

17 февраля 2023 в 11:10 Размер текста - 17 +

Жителям Академического проще будет выбираться из района, но лишь через четыре года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге к 2027 году появится выезд из района Академический на ЕКАД. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, сообщает корреспондент URA.RU «Сегодня улицу Амундсена дотянули до улицы Академика Парина. У нас уже заключен контракт, строительство разбито на несколько этапов. Проектирование ведется за счет РСГ „Академический“», — сообщил Галямов. Выезд на ЕКАД будет построен за счет средств из областного бюджета, а заказчиком выступит Минтранс. Профильный вице-мэр Екатеринбурга выразил надежду, что проект удастся осуществить к 2027 году. Ранее Галямов анонсировал продление трамвайной ветки до района Широкая речка. По его словам, градостроительная документация уже разработана.

В Екатеринбурге к 2027 году появится выезд из района Академический на ЕКАД. Об этом заявил вице-мэр Екатеринбурга по строительству Рустам Галямов, сообщает корреспондент URA.RU «Сегодня улицу Амундсена дотянули до улицы Академика Парина. У нас уже заключен контракт, строительство разбито на несколько этапов. Проектирование ведется за счет РСГ „Академический“», — сообщил Галямов. Выезд на ЕКАД будет построен за счет средств из областного бюджета, а заказчиком выступит Минтранс. Профильный вице-мэр Екатеринбурга выразил надежду, что проект удастся осуществить к 2027 году. Ранее Галямов анонсировал продление трамвайной ветки до района Широкая речка. По его словам, градостроительная документация уже разработана.