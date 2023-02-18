Bild: Виталий Кличко проводит свободное время, фантазируя о драке с Путиным

19 февраля 2023 в 05:50 Размер текста - 17 +

Виталий Кличко мечтал бы выйти на ринг с Путиным, но не может Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Мэр Киева Виталий Кличко мечтает о том, чтобы подраться с президентом России Владимиром Путиным. Бывший боксер, однако, считает такое желание нереализуемым. Об этом он рассказал в интервью немецкой прессе. «Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии», — пожаловался Кличко в ответ на вопрос журналиста о том, мечтает ли он выйти на ринг с российским лидером. Слова киевского мэра приводит Bild. Сам президент России занимается восточными единоборствами уже более 50 лет. Он является мастером спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, у него есть черный пояс по тхэквондо и карате — девятый и восьмой дан соответственно. Главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба ранее отметил, что Путин находится в прекрасной физической форме. Кроме того, боевые искусства позволяют президенту быть «на одной волне» со многими политиками других стран. Однажды Путин признался, что дзюдо — это то, что помогало ему наладить взаимопонимание с бывшим президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Мэр Киева Виталий Кличко мечтает о том, чтобы подраться с президентом России Владимиром Путиным. Бывший боксер, однако, считает такое желание нереализуемым. Об этом он рассказал в интервью немецкой прессе. «Конечно, я хотел бы нокаутировать Путина, но это всего лишь фантазии», — пожаловался Кличко в ответ на вопрос журналиста о том, мечтает ли он выйти на ринг с российским лидером. Слова киевского мэра приводит Bild. Сам президент России занимается восточными единоборствами уже более 50 лет. Он является мастером спорта по дзюдо и самбо. Кроме того, у него есть черный пояс по тхэквондо и карате — девятый и восьмой дан соответственно. Главный тренер сборной России по дзюдо Эцио Гамба ранее отметил, что Путин находится в прекрасной физической форме. Кроме того, боевые искусства позволяют президенту быть «на одной волне» со многими политиками других стран. Однажды Путин признался, что дзюдо — это то, что помогало ему наладить взаимопонимание с бывшим президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.