Пермская бабушка смастерила чучело из куклы и блинов. Фото

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Масленица в URA.Ru Екатеринбург, блины, масленица
Бабушка «одела» куклу в блинный наряд Фото:

Жительница Всеволодо-Вильвы Пермского края смастерила из куклы и приготовленных блинов чучело Масленицы. Фотографию поделки в соцсетях показала пермячка Анна Кочнева-Никонова — тренер и руководитель школы по фигурному катанию. Чучело сделала бабушка одной из учениц тренера.

«Такую красоту сделала бабушка нашей фигуристки Ксении Карповой из Всеволодо-Вильвы! Это та самая бабушка, которая месяц назад слепила трехметрового жирафа из снега! И как такую красоту есть?» — написала на своей странице Анна Кочнева-Никонова.

Ранее URA.RU показывало фотографии трехметрового жирафа, которого слепила пермячка. Помимо жирафа, она создала огромного зайца и кота в сапогах.

Так выглядит чучело Масленицы, которое нужно не сжечь, а съесть

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Жительница Всеволодо-Вильвы Пермского края смастерила из куклы и приготовленных блинов чучело Масленицы. Фотографию поделки в соцсетях показала пермячка Анна Кочнева-Никонова — тренер и руководитель школы по фигурному катанию. Чучело сделала бабушка одной из учениц тренера. «Такую красоту сделала бабушка нашей фигуристки Ксении Карповой из Всеволодо-Вильвы! Это та самая бабушка, которая месяц назад слепила трехметрового жирафа из снега! И как такую красоту есть?» — написала на своей странице Анна Кочнева-Никонова. Ранее URA.RU показывало фотографии трехметрового жирафа, которого слепила пермячка. Помимо жирафа, она создала огромного зайца и кота в сапогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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