Бабушка «одела» куклу в блинный наряд Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Всеволодо-Вильвы Пермского края смастерила из куклы и приготовленных блинов чучело Масленицы. Фотографию поделки в соцсетях показала пермячка Анна Кочнева-Никонова — тренер и руководитель школы по фигурному катанию. Чучело сделала бабушка одной из учениц тренера.

«Такую красоту сделала бабушка нашей фигуристки Ксении Карповой из Всеволодо-Вильвы! Это та самая бабушка, которая месяц назад слепила трехметрового жирафа из снега! И как такую красоту есть?» — написала на своей странице Анна Кочнева-Никонова.

Ранее URA.RU показывало фотографии трехметрового жирафа, которого слепила пермячка. Помимо жирафа, она создала огромного зайца и кота в сапогах.