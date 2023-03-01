Главный терапевт Пермского края предупредила об опасности строгого поста

02 марта 2023 в 17:10 Размер текста - 17 +

Овощи профессор Корягина советует есть свежими Фото: Анна Майорова © URA.RU Строгий пост, который в эти дни соблюдают многие православные, может быть опасен. По словам главного терапевта минздрава Пермского края Наталья Корягиной, прежде чем ограничивать себя в еде, стоит посоветоваться с врачом. Особое внимание стоит обратить на свое питание в этот период людям с ожирением, пожилым и диабетикам. Новость по теме Великий пост в 2023 году у православных: календарь. Инфографика «Особенно осторожным с соблюдением строгого поста следует быть людям старше 60 лет и страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ожирением, сахарным диабетом. Перед любыми ограничениями рациона в мясе или молочных продуктах лучше посоветоваться с лечащим врачом, он поможет с подбором индивидуального меню», — пишет Корягина в соцсетях. Врач отмечает, что при сбалансированном питании пост может быть полезен. Но не стоит питаться только картошкой, макаронами и консервированными овощами. Великий пост верующие соблюдают перед Пасхой. В 2023 году он длится с 27 февраля по 15 апреля.

Строгий пост, который в эти дни соблюдают многие православные, может быть опасен. По словам главного терапевта минздрава Пермского края Наталья Корягиной, прежде чем ограничивать себя в еде, стоит посоветоваться с врачом. Особое внимание стоит обратить на свое питание в этот период людям с ожирением, пожилым и диабетикам. «Особенно осторожным с соблюдением строгого поста следует быть людям старше 60 лет и страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ожирением, сахарным диабетом. Перед любыми ограничениями рациона в мясе или молочных продуктах лучше посоветоваться с лечащим врачом, он поможет с подбором индивидуального меню», — пишет Корягина в соцсетях. Врач отмечает, что при сбалансированном питании пост может быть полезен. Но не стоит питаться только картошкой, макаронами и консервированными овощами. Великий пост верующие соблюдают перед Пасхой. В 2023 году он длится с 27 февраля по 15 апреля.