01 марта 2023

Главный терапевт Пермского края предупредила об опасности строгого поста

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Ресторан
Овощи профессор Корягина советует есть свежими Фото:

Строгий пост, который в эти дни соблюдают многие православные, может быть опасен. По словам главного терапевта минздрава Пермского края Наталья Корягиной, прежде чем ограничивать себя в еде, стоит посоветоваться с врачом. Особое внимание стоит обратить на свое питание в этот период людям с ожирением, пожилым и диабетикам.

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«Особенно осторожным с соблюдением строгого поста следует быть людям старше 60 лет и страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ожирением, сахарным диабетом. Перед любыми ограничениями рациона в мясе или молочных продуктах лучше посоветоваться с лечащим врачом, он поможет с подбором индивидуального меню», — пишет Корягина в соцсетях.

Врач отмечает, что при сбалансированном питании пост может быть полезен. Но не стоит питаться только картошкой, макаронами и консервированными овощами. Великий пост верующие соблюдают перед Пасхой. В 2023 году он длится с 27 февраля по 15 апреля.

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Строгий пост, который в эти дни соблюдают многие православные, может быть опасен. По словам главного терапевта минздрава Пермского края Наталья Корягиной, прежде чем ограничивать себя в еде, стоит посоветоваться с врачом. Особое внимание стоит обратить на свое питание в этот период людям с ожирением, пожилым и диабетикам. «Особенно осторожным с соблюдением строгого поста следует быть людям старше 60 лет и страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, ожирением, сахарным диабетом. Перед любыми ограничениями рациона в мясе или молочных продуктах лучше посоветоваться с лечащим врачом, он поможет с подбором индивидуального меню», — пишет Корягина в соцсетях. Врач отмечает, что при сбалансированном питании пост может быть полезен. Но не стоит питаться только картошкой, макаронами и консервированными овощами. Великий пост верующие соблюдают перед Пасхой. В 2023 году он длится с 27 февраля по 15 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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