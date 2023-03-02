Куйвашев изменил положения об организации гражданской обороны в Свердловской области

03 марта 2023 в 13:09 Размер текста - 17 +

Теперь положение об организации гражданской обороны региона дополнено словом «реконструкция» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в документ от 30 марта 2018 года о положении об организации и ведении гражданской обороны в регионе. Указ губернатора опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. «В соответствии со статьей 101 областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ „О правовых актах в Свердловской области“. Постановляю внести изменения в третьем абзаце подпункта 2 пункта 6 после слова „создание“ дополнить словом — реконструкция», — говорится в указе. После дополнения пункт из документа выглядит иначе. «Создание, реконструкция и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности», — написано в положении. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге. Вместо этого в городе пройдет Международный фестиваль студенческих игр. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в документ от 30 марта 2018 года о положении об организации и ведении гражданской обороны в регионе. Указ губернатора опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. «В соответствии со статьей 101 областного закона от 10 марта 1999 года №4-ОЗ „О правовых актах в Свердловской области“. Постановляю внести изменения в третьем абзаце подпункта 2 пункта 6 после слова „создание“ дополнить словом — реконструкция», — говорится в указе. После дополнения пункт из документа выглядит иначе. «Создание, реконструкция и поддержание в постоянной готовности локальных систем оповещения организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность в зонах воздействия поражающих факторов за пределами их территорий, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности», — написано в положении. Ранее URA.RU сообщало, что Евгений Куйвашев отменил указ о проведении Универсиады в Екатеринбурге. Вместо этого в городе пройдет Международный фестиваль студенческих игр.