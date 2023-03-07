Путин встретился с врио главы Запорожья

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили развитие региона.
«Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что акцент в ходе встречи делался на вопросы социально экономической ситуации в регионе. Также участники обсудили и вопросы безопасности. Кроме того, Балицкий поставил вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова.
Ранее сообщалось, что добровольцы Запорожской области из батальона имени Павла Судоплатова присягнули на верность России после того, как Запорожская область, а также Херсонская и территории ЛДНР вошли в состав страны. Ранее в Кремле рассказали о возможной встрече Владимира Путина с Балицким.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!