Путин встретился с врио главы Запорожья

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
В ходе встречи Владимир Путин с Евгением Балицким обсудил развитие Запорожской области, сообщил Дмитрий Песков Фото:
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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили развитие региона.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что акцент в ходе встречи делался на вопросы социально экономической ситуации в регионе. Также участники обсудили и вопросы безопасности. Кроме того, Балицкий поставил вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова.

Ранее сообщалось, что добровольцы Запорожской области из батальона имени Павла Судоплатова присягнули на верность России после того, как Запорожская область, а также Херсонская и территории ЛДНР вошли в состав страны. Ранее в Кремле рассказали о возможной встрече Владимира Путина с Балицким.

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Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили развитие региона. «Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что акцент в ходе встречи делался на вопросы социально экономической ситуации в регионе. Также участники обсудили и вопросы безопасности. Кроме того, Балицкий поставил вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова. Ранее сообщалось, что добровольцы Запорожской области из батальона имени Павла Судоплатова присягнули на верность России после того, как Запорожская область, а также Херсонская и территории ЛДНР вошли в состав страны. Ранее в Кремле рассказали о возможной встрече Владимира Путина с Балицким.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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