Путин встретился с врио главы Запорожья

07 марта 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

В ходе встречи Владимир Путин с Евгением Балицким обсудил развитие Запорожской области, сообщил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили развитие региона. «Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что акцент в ходе встречи делался на вопросы социально экономической ситуации в регионе. Также участники обсудили и вопросы безопасности. Кроме того, Балицкий поставил вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова. Ранее сообщалось, что добровольцы Запорожской области из батальона имени Павла Судоплатова присягнули на верность России после того, как Запорожская область, а также Херсонская и территории ЛДНР вошли в состав страны. Ранее в Кремле рассказали о возможной встрече Владимира Путина с Балицким.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Они обсудили развитие региона. «Владимир Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Обсуждались разные вопросы, связанные с развитием Запорожской области», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что акцент в ходе встречи делался на вопросы социально экономической ситуации в регионе. Также участники обсудили и вопросы безопасности. Кроме того, Балицкий поставил вопрос о статусе добровольческого батальона имени Судоплатова. Ранее сообщалось, что добровольцы Запорожской области из батальона имени Павла Судоплатова присягнули на верность России после того, как Запорожская область, а также Херсонская и территории ЛДНР вошли в состав страны. Ранее в Кремле рассказали о возможной встрече Владимира Путина с Балицким.