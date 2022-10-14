Добровольцы Запорожской области присягнули на верность России

14 октября 2022 в 07:01 Размер текста - 17 +

В батальон имени Павла Судоплатова отобрано около 200 человек, заявил Евгений Балицкий Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Добровольцы Запорожской области приняли присягу РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В Мелитополе добровольцы батальона имени Павла Судоплатова присягнули на верность России. «Я мужчина и должен с оружием в руках защищать свою Родину и свою семью от фашистской нечисти», — заявил доброволец с позывным «Витязь», отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о мотивации, сподвигнувшей вступить в батальон. Поддержать добровольцев прибыл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что в батальон отобрано около 200 бойцов из более чем 600 желающих. «Пока что в батальоне сформировано две роты: одна из них саперная, а вторая будет рота тактического назначения», — дополнил Балицкий. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на Востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин подписал закон о принятии новых регионов РФ.

Добровольцы Запорожской области приняли присягу РФ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. В Мелитополе добровольцы батальона имени Павла Судоплатова присягнули на верность России. «Я мужчина и должен с оружием в руках защищать свою Родину и свою семью от фашистской нечисти», — заявил доброволец с позывным «Витязь», отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о мотивации, сподвигнувшей вступить в батальон. Поддержать добровольцев прибыл врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Он отметил, что в батальон отобрано около 200 бойцов из более чем 600 желающих. «Пока что в батальоне сформировано две роты: одна из них саперная, а вторая будет рота тактического назначения», — дополнил Балицкий. Референдумы о присоединении ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей проводились на Востоке Украины с 23 по 27 сентября. Большинство граждан в регионах проголосовало за вхождение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин подписал закон о принятии новых регионов РФ.