В Челябинске представители «Газпрома» показали властям интерес к производственной кооперации Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области © URA.RU

В Челябинске замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов 10 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области спецтехники. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны посетили завод грейдеров.

«Сейчас российская спецтехника не уступает зарубежным аналогам и даже превосходит их по уровню оснащения и комфорта в эксплуатации. На примере предприятий региона мы убедились, что в производстве спецтехники уже широко используется отечественная компонентная база», — отметил Каримов.

В Челябинске прошло совещание по вопросу развития производства строительно-дорожной техники на территории России. Речь также шла о программе обновления парков спецтехники дочерних обществ «Газпрома» по 2030 год.

«Совместно с „Газпромом“ с 2016 года мы реализуем дорожную карту по расширению использования продукции Челябинской области. В 2021 году она обновлена с учетом перечня наиболее важных видов продукции для импортозамещения», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Маркелов сообщил, что в ближайшие шесть лет холдингу потребуется 4,5 тысячи единиц спецтехники. Это экскаваторы, бульдозеры и другие машины. Нам важно, чтобы они были российскими.

В ходе визита участники мероприятия побывали на заводе «Челябинские строительно-дорожные машины». Гости ознакомились с процессом производства тяжелых автогрейдеров и фронтальных погрузчиков. Модель ДЗ-98В на российском рынке тяжелых автогрейдеров занимает долю в 98%.

Совещание в челябинском правительстве касалось вопросов развития производства строительно-дорожной техники в стране Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Соглашение о сотрудничестве в области спецтехники подписали замглавы минпромторга РФ Альберт Каримов и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Гости побывали на заводе «Челябинские строительно-дорожные машины» Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Модель ДЗ-98В занимает 98% российского рынка тяжелых автогрейдеров Фото: пресс-служба правительства Челябинской области