В Челябинске замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов 10 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области спецтехники. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны посетили завод грейдеров.
«Сейчас российская спецтехника не уступает зарубежным аналогам и даже превосходит их по уровню оснащения и комфорта в эксплуатации. На примере предприятий региона мы убедились, что в производстве спецтехники уже широко используется отечественная компонентная база», — отметил Каримов.
В Челябинске прошло совещание по вопросу развития производства строительно-дорожной техники на территории России. Речь также шла о программе обновления парков спецтехники дочерних обществ «Газпрома» по 2030 год.
«Совместно с „Газпромом“ с 2016 года мы реализуем дорожную карту по расширению использования продукции Челябинской области. В 2021 году она обновлена с учетом перечня наиболее важных видов продукции для импортозамещения», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Маркелов сообщил, что в ближайшие шесть лет холдингу потребуется 4,5 тысячи единиц спецтехники. Это экскаваторы, бульдозеры и другие машины. Нам важно, чтобы они были российскими.
В ходе визита участники мероприятия побывали на заводе «Челябинские строительно-дорожные машины». Гости ознакомились с процессом производства тяжелых автогрейдеров и фронтальных погрузчиков. Модель ДЗ-98В на российском рынке тяжелых автогрейдеров занимает долю в 98%.
Совещание в челябинском правительстве касалось вопросов развития производства строительно-дорожной техники в стране
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Соглашение о сотрудничестве в области спецтехники подписали замглавы минпромторга РФ Альберт Каримов и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Гости побывали на заводе «Челябинские строительно-дорожные машины»
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
Модель ДЗ-98В занимает 98% российского рынка тяжелых автогрейдеров
Фото: пресс-служба правительства Челябинской области
В Челябинске замглавы Минпромторга РФ Альберт Каримов и зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов 10 марта подписали соглашение о сотрудничестве в области спецтехники. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны посетили завод грейдеров. «Сейчас российская спецтехника не уступает зарубежным аналогам и даже превосходит их по уровню оснащения и комфорта в эксплуатации. На примере предприятий региона мы убедились, что в производстве спецтехники уже широко используется отечественная компонентная база», — отметил Каримов. В Челябинске прошло совещание по вопросу развития производства строительно-дорожной техники на территории России. Речь также шла о программе обновления парков спецтехники дочерних обществ «Газпрома» по 2030 год. «Совместно с „Газпромом“ с 2016 года мы реализуем дорожную карту по расширению использования продукции Челябинской области. В 2021 году она обновлена с учетом перечня наиболее важных видов продукции для импортозамещения», — сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Маркелов сообщил, что в ближайшие шесть лет холдингу потребуется 4,5 тысячи единиц спецтехники. Это экскаваторы, бульдозеры и другие машины. Нам важно, чтобы они были российскими. В ходе визита участники мероприятия побывали на заводе «Челябинские строительно-дорожные машины». Гости ознакомились с процессом производства тяжелых автогрейдеров и фронтальных погрузчиков. Модель ДЗ-98В на российском рынке тяжелых автогрейдеров занимает долю в 98%.