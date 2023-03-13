Челябинский мошенник стал миллионером с помощью самосвала

Суд приговорил мужчину к четырем годам колонии общего режима Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинец взял в долг более 5,5 млн рублей у трех знакомых под залог одного и того же самосвала. Кроме того, мужчина арендовал у другого знакомого два грузовика и похитил их. Об этом URA.RU сообщили 14 марта в пресс-службе прокуратуры региона.

«С 2012 по 2016 годы житель Челябинска похитил свыше 5,5 млн рублей у троих знакомых, которые одалживали ему деньги под залог одного и того же грузового самосвала. Деньгами и залоговым автомобилем мужчина распоряжался по своему усмотрению. В 2015 году он арендовал у другого знакомого два грузовика марки HOWO. Автомобили на сумму 1,1 млн рублей челябинец похитил», — сообщили в ведомстве.

Суд признал виновным местного жителя и вынес ему приговор по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подсудимый частично возместил причиненный ущерб в размере 2,8 млн рублей. Виновному назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.