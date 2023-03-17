Свердловский ветеран призвал российских бойцов не поднимать крышку унитаза в зоне СВО

17 марта 2023 в 20:55 Размер текста - 17 +

Ветеран посоветовал не пользоваться уборной комнатой в домах, где проводится зачистка территорий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины используют гнусные методы ведения борьбы против бойцов российской армии. Одним из любимых методов ВСУ является минирование домов, а точнее, уборных. Об этом журналисту URA.RU рассказал ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). «При зачистке территорий можно обнаружить, казалось бы, уцелевший дом. Солдат, ничего не подозревая, может захотеть воспользоваться уборной комнатой, но этого делать нельзя. Любая закрытая дверь неприкосновенна, так как может быть заминирована. Трогать ничего нельзя. Все может быть заминировано. Это важно. Вплоть до того, что нельзя поднимать крышку унитаза. Важно соблюдать эти меры», — рассказал Анатолий. Ранее URA.RU писало, что ветеран чеченской войны предостерег солдат СВО от излишнего героизма. По его словам, такие люди совершают действия, которые влекут за собой печальные последствия. Кроме всего, ветеран посоветовал российским бойцам воздержаться от курения в зоне СВО. Данная мера, по его мнению, позволит бойцам не быть обнаруженными врагами. Также свердловский ветеран рекомендовал российским солдатам тщательно следить за гигиеной на спецоперации. Гигиена позволит бойцам не занести инфекцию, которая впоследствии может вызвать сепсис и гангрену. Помимо этого всего, он призвал бойцов не трогать кошек и собак в зоне СВО, так как они могут быть заминированы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженные силы Украины используют гнусные методы ведения борьбы против бойцов российской армии. Одним из любимых методов ВСУ является минирование домов, а точнее, уборных. Об этом журналисту URA.RU рассказал ветеран боевых действий в Чечне Анатолий из Алапаевска (Свердловская область). «При зачистке территорий можно обнаружить, казалось бы, уцелевший дом. Солдат, ничего не подозревая, может захотеть воспользоваться уборной комнатой, но этого делать нельзя. Любая закрытая дверь неприкосновенна, так как может быть заминирована. Трогать ничего нельзя. Все может быть заминировано. Это важно. Вплоть до того, что нельзя поднимать крышку унитаза. Важно соблюдать эти меры», — рассказал Анатолий. Ранее URA.RU писало, что ветеран чеченской войны предостерег солдат СВО от излишнего героизма. По его словам, такие люди совершают действия, которые влекут за собой печальные последствия. Кроме всего, ветеран посоветовал российским бойцам воздержаться от курения в зоне СВО. Данная мера, по его мнению, позволит бойцам не быть обнаруженными врагами. Также свердловский ветеран рекомендовал российским солдатам тщательно следить за гигиеной на спецоперации. Гигиена позволит бойцам не занести инфекцию, которая впоследствии может вызвать сепсис и гангрену. Помимо этого всего, он призвал бойцов не трогать кошек и собак в зоне СВО, так как они могут быть заминированы.