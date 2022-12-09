Лукашенко заявил о затихании «штамповки» западных санкций

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко отметил, что западные страны уже ограничили «все, что можно» Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Западные страны прекращают «штамповку» санкций в отношении России и Беларуси. С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, они уже запретили и ограничили «все, что можно».

«Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий», — цитирует белорусского президента telegram-канал «Пул Первого».

Ранее против России санкции ввела Канада. Ограничительные меры в отношении страны она применила за «нарушение прав человека».

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Западные страны прекращают «штамповку» санкций в отношении России и Беларуси. С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, они уже запретили и ограничили «все, что можно». «Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий», — цитирует белорусского президента telegram-канал «Пул Первого». Ранее против России санкции ввела Канада. Ограничительные меры в отношении страны она применила за «нарушение прав человека».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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