Лукашенко заявил о затихании «штамповки» западных санкций

Лукашенко отметил, что западные страны уже ограничили «все, что можно»
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Западные страны прекращают «штамповку» санкций в отношении России и Беларуси. С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, они уже запретили и ограничили «все, что можно».
«Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий», — цитирует белорусского президента
Ранее против России санкции ввела Канада. Ограничительные меры в отношении страны она применила за «нарушение прав человека».
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