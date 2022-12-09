Лукашенко заявил о затихании «штамповки» западных санкций

09 декабря 2022 в 15:11 Размер текста - 17 +

Лукашенко отметил, что западные страны уже ограничили «все, что можно» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западные страны прекращают «штамповку» санкций в отношении России и Беларуси. С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, они уже запретили и ограничили «все, что можно». «Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий», — цитирует белорусского президента telegram-канал «Пул Первого». Ранее против России санкции ввела Канада. Ограничительные меры в отношении страны она применила за «нарушение прав человека».

Западные страны прекращают «штамповку» санкций в отношении России и Беларуси. С таким заявлением выступил президент Беларуси Александр Лукашенко. По его мнению, они уже запретили и ограничили «все, что можно». «Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий», — цитирует белорусского президента telegram-канал «Пул Первого». Ранее против России санкции ввела Канада. Ограничительные меры в отношении страны она применила за «нарушение прав человека».