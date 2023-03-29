Бойцы ВС РФ показали самодельную военную установку «Лютомобиль». Видео

30 марта 2023 в 05:18 Размер текста - 17 +

Установка способна уничтожать даже танки противника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие начали применять в боях в рамках спецоперации самодельный «Град» на базе ГАЗ-66. Об этом рассказал автор военной машины заместитель командира батальона по боевой подготовке с позывным «Лютый». По его словам, установку, способную уничтожать даже танки противника, назвали «лютомобиль». «Это называется „Катюша“, но мой позывной „Лютый“, я ее придумал, поэтому бойцы называют так», — рассказал боец корреспонденту «Известий». Видео интервью опубликовано в telegram-канале издания. Военнослужащие рассказали, что самодельный «Град» — более облегченная и проходимая версия. По словам бойцов, к машине приварены закладные, поворотные механизмы и скелет, на который установлены стрелы от установки «Град». Ранее силы специального назначения вооруженных сил РФ в ноябре прошлого года начали применение обновленного бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в зоне СВО. Бронемашина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. Кроме того, ВС РФ применяет противодронные ружья в зоне спецоперации на Украине. В Минобороны уточнили, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки.

Российские военнослужащие начали применять в боях в рамках спецоперации самодельный «Град» на базе ГАЗ-66. Об этом рассказал автор военной машины заместитель командира батальона по боевой подготовке с позывным «Лютый». По его словам, установку, способную уничтожать даже танки противника, назвали «лютомобиль». «Это называется „Катюша“, но мой позывной „Лютый“, я ее придумал, поэтому бойцы называют так», — рассказал боец корреспонденту «Известий». Видео интервью опубликовано в telegram-канале издания. Военнослужащие рассказали, что самодельный «Град» — более облегченная и проходимая версия. По словам бойцов, к машине приварены закладные, поворотные механизмы и скелет, на который установлены стрелы от установки «Град». Ранее силы специального назначения вооруженных сил РФ в ноябре прошлого года начали применение обновленного бронеавтомобиля «ВПК-Урал» в зоне СВО. Бронемашина оснащена дополнительной защитой двигательного отсека и рабочего места пулеметчика на крыше. Кроме того, ВС РФ применяет противодронные ружья в зоне спецоперации на Украине. В Минобороны уточнили, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки.