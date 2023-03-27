Минобороны продемонстрировало работу противодронного ружья. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, военные, квадрокоптер, разведка, дрон, оператор квадрокоптера
Минобороны России рассказало, как борется с дронами в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия применяет противодронные ружья в зоне спецоперации. Об этом Минобороны России рассказал специалист по радиоэлектронной борьбе. Он отметил, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки, а борьба с ними — одна из приоритетных задач.

«Любое беспилотное средство работает по сигналу управления от пульта и по каналу навигации. Принцип работы ружья заключается в подавлении сигнала либо управления, либо навигации, либо и того и другого сразу», — рассказал Специалист по радиоэлектронной борьбе. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны.

Разведывательный БПЛА из США был зафиксирован в акватории над Черным морем 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что беспилотник собирал разведданные для Украины, передает телеканал 360.

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Российская армия применяет противодронные ружья в зоне спецоперации. Об этом Минобороны России рассказал специалист по радиоэлектронной борьбе. Он отметил, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки, а борьба с ними — одна из приоритетных задач. «Любое беспилотное средство работает по сигналу управления от пульта и по каналу навигации. Принцип работы ружья заключается в подавлении сигнала либо управления, либо навигации, либо и того и другого сразу», — рассказал Специалист по радиоэлектронной борьбе. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. Разведывательный БПЛА из США был зафиксирован в акватории над Черным морем 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что беспилотник собирал разведданные для Украины, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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