Минобороны продемонстрировало работу противодронного ружья. Видео

27 марта 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Минобороны России рассказало, как борется с дронами в зоне СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия применяет противодронные ружья в зоне спецоперации. Об этом Минобороны России рассказал специалист по радиоэлектронной борьбе. Он отметил, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки, а борьба с ними — одна из приоритетных задач. «Любое беспилотное средство работает по сигналу управления от пульта и по каналу навигации. Принцип работы ружья заключается в подавлении сигнала либо управления, либо навигации, либо и того и другого сразу», — рассказал Специалист по радиоэлектронной борьбе. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. Разведывательный БПЛА из США был зафиксирован в акватории над Черным морем 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что беспилотник собирал разведданные для Украины, передает телеканал 360.

Российская армия применяет противодронные ружья в зоне спецоперации. Об этом Минобороны России рассказал специалист по радиоэлектронной борьбе. Он отметил, что сейчас коптеры являются важной технологией любой разведки, а борьба с ними — одна из приоритетных задач. «Любое беспилотное средство работает по сигналу управления от пульта и по каналу навигации. Принцип работы ружья заключается в подавлении сигнала либо управления, либо навигации, либо и того и другого сразу», — рассказал Специалист по радиоэлектронной борьбе. Видео опубликовано в официальном telegram-канале Минобороны. Разведывательный БПЛА из США был зафиксирован в акватории над Черным морем 14 марта. Он потерял управление в результате маневрирования и упал в воду. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что беспилотник собирал разведданные для Украины, передает телеканал 360.