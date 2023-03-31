31 марта 2023

В челябинском городе задержали пенсионера, который приставал к школьнице. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Прохожие в Снежинске вызвали полицию, которая задержала мужчину, пристававшего к школьнице Фото:

Полиция в Снежинске (Челябинская область) задержала пенсионера, который приставал к школьнице во дворе жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«В субботу около 20:00 мы вышли прогуляться и встретили девочку, которая плакала и звонила родным. Она сказала, что заходила в подъезд на Васильева, 60, и к ней начал приставать дедушка, который сидел на лавочке. [….] Мы вызвали ППС, его задержали», — написала одна из горожанок в паблике «Подслушано Снежинск».

Уточняется, что девочка, к которой приставал пожилой мужчина, вместе с матерью поехала в полицию, чтобы написать заявление. Жители микрорайона утверждают, что задержанный — рецидивист, который уже отбывал наказания в колонии. Якобы он регулярно предлагает познакомиться школьницам, которые живут неподалеку. Редакция URA.RU запросила комментарий у ГУ МВД по Челябинской области.

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Полиция в Снежинске (Челябинская область) задержала пенсионера, который приставал к школьнице во дворе жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В субботу около 20:00 мы вышли прогуляться и встретили девочку, которая плакала и звонила родным. Она сказала, что заходила в подъезд на Васильева, 60, и к ней начал приставать дедушка, который сидел на лавочке. [….] Мы вызвали ППС, его задержали», — написала одна из горожанок в паблике «Подслушано Снежинск». Уточняется, что девочка, к которой приставал пожилой мужчина, вместе с матерью поехала в полицию, чтобы написать заявление. Жители микрорайона утверждают, что задержанный — рецидивист, который уже отбывал наказания в колонии. Якобы он регулярно предлагает познакомиться школьницам, которые живут неподалеку. Редакция URA.RU запросила комментарий у ГУ МВД по Челябинской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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