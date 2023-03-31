В челябинском городе задержали пенсионера, который приставал к школьнице. Фото

01 апреля 2023 в 23:30 Размер текста - 17 +

Прохожие в Снежинске вызвали полицию, которая задержала мужчину, пристававшего к школьнице Фото: Владимир Андреев © URA.RU Полиция в Снежинске (Челябинская область) задержала пенсионера, который приставал к школьнице во дворе жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В субботу около 20:00 мы вышли прогуляться и встретили девочку, которая плакала и звонила родным. Она сказала, что заходила в подъезд на Васильева, 60, и к ней начал приставать дедушка, который сидел на лавочке. [….] Мы вызвали ППС, его задержали», — написала одна из горожанок в паблике «Подслушано Снежинск». Уточняется, что девочка, к которой приставал пожилой мужчина, вместе с матерью поехала в полицию, чтобы написать заявление. Жители микрорайона утверждают, что задержанный — рецидивист, который уже отбывал наказания в колонии. Якобы он регулярно предлагает познакомиться школьницам, которые живут неподалеку. Редакция URA.RU запросила комментарий у ГУ МВД по Челябинской области. Паблик «Подслушано в Снежинске» в соцсети «ВКонтакте»

Полиция в Снежинске (Челябинская область) задержала пенсионера, который приставал к школьнице во дворе жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «В субботу около 20:00 мы вышли прогуляться и встретили девочку, которая плакала и звонила родным. Она сказала, что заходила в подъезд на Васильева, 60, и к ней начал приставать дедушка, который сидел на лавочке. [….] Мы вызвали ППС, его задержали», — написала одна из горожанок в паблике «Подслушано Снежинск». Уточняется, что девочка, к которой приставал пожилой мужчина, вместе с матерью поехала в полицию, чтобы написать заявление. Жители микрорайона утверждают, что задержанный — рецидивист, который уже отбывал наказания в колонии. Якобы он регулярно предлагает познакомиться школьницам, которые живут неподалеку. Редакция URA.RU запросила комментарий у ГУ МВД по Челябинской области.