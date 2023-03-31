Полиция в Снежинске (Челябинская область) задержала пенсионера, который приставал к школьнице во дворе жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«В субботу около 20:00 мы вышли прогуляться и встретили девочку, которая плакала и звонила родным. Она сказала, что заходила в подъезд на Васильева, 60, и к ней начал приставать дедушка, который сидел на лавочке. [….] Мы вызвали ППС, его задержали», — написала одна из горожанок в паблике «Подслушано Снежинск».
Уточняется, что девочка, к которой приставал пожилой мужчина, вместе с матерью поехала в полицию, чтобы написать заявление. Жители микрорайона утверждают, что задержанный — рецидивист, который уже отбывал наказания в колонии. Якобы он регулярно предлагает познакомиться школьницам, которые живут неподалеку. Редакция URA.RU запросила комментарий у ГУ МВД по Челябинской области.
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