Убийца Ксении Каторгиной раскрыла новые детали громкого дела

Убийца Ксении Каторгиной Екатерина Меньшикова написала письмо-исповедь из колонии

07 апреля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Екатерина Меньшикова написала письмо из колонии, в котором рассказала о том, какие обстоятельства подвели ее к преступлению (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинка Екатерина Меньшикова, осужденная с двумя соучастниками за убийство екатеринбурженки Ксении Каторгиной, написала из колонии письмо своей матери и обществу, в котором объяснила мотивы своего поступка. Она отметила, что надломилась и встала на неправильный путь после потери ребенка. «Хочу рассказать вам всю правду… В 2015 году я вышла второй раз замуж (удачно, как мне казалось на тот момент). Любовь, любимый и любящий муж, семья — полная чаша и все вроде бы хорошо. Наступила долгожданная планируемая беременность, но, к сожалению, на свет появился мертворожденный малыш…» — цитирует Меньшикову Е1. Далее женщина рассказывает, что на фоне трагедии она надломилась, ухудшились отношения с мужем, и в это время она встретила Михаила Федоровича. Муж Меньшиковой задолжал деньги Федоровичу, а после скрылся из поля зрения, тем самым долги автоматически перешли на нее. Со стороны Федоровича началось постоянное давление на Меньшикову и угрозы в адрес ее семьи, если она не погасит крупный долг. Якобы из-за этого женщине пришлось напасть на собственного деда, а затем пострадала и ее мать. Также Федорович заставил ее продать квартиру. «После всех этих событий меня увезли силой в Екатеринбург. Он уже обезумел от злости ко мне и моей семье и сказал: „Ты отработаешь свой долг передо мной так или иначе!“», — продолжает рассказ Меньшикова. Далее произошло убийство Ксении Каторгиной — екатеринбурженка поехала показывать свой Audi Q5 потенциальной покупательнице и пропала. Ее искал весь город, через несколько дней тело нашли в канализационном колодце, а предполагаемых убийц — троих жителей Челябинской области — задержали по горячим следам. Позднее их признали виновными. Также в своем письме Меньшикова указывает на то, что ни один следователь не обратил внимания на факты, которые привели женщину к преступлению. «Хочу, чтобы люди знали правду и не делали свои выводы по статье УК РФ. В первую очередь я человек, который ошибся в выборе любви. Я просто искала женское счастье. Да, я оступилась очень сильно, это точка невозврата. Я искренне сожалею, полностью во всем раскаиваюсь и просто хочу справедливости!» — отметила Меньшикова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинка Екатерина Меньшикова, осужденная с двумя соучастниками за убийство екатеринбурженки Ксении Каторгиной, написала из колонии письмо своей матери и обществу, в котором объяснила мотивы своего поступка. Она отметила, что надломилась и встала на неправильный путь после потери ребенка. «Хочу рассказать вам всю правду… В 2015 году я вышла второй раз замуж (удачно, как мне казалось на тот момент). Любовь, любимый и любящий муж, семья — полная чаша и все вроде бы хорошо. Наступила долгожданная планируемая беременность, но, к сожалению, на свет появился мертворожденный малыш…» — цитирует Меньшикову Е1. Далее женщина рассказывает, что на фоне трагедии она надломилась, ухудшились отношения с мужем, и в это время она встретила Михаила Федоровича. Муж Меньшиковой задолжал деньги Федоровичу, а после скрылся из поля зрения, тем самым долги автоматически перешли на нее. Со стороны Федоровича началось постоянное давление на Меньшикову и угрозы в адрес ее семьи, если она не погасит крупный долг. Якобы из-за этого женщине пришлось напасть на собственного деда, а затем пострадала и ее мать. Также Федорович заставил ее продать квартиру. «После всех этих событий меня увезли силой в Екатеринбург. Он уже обезумел от злости ко мне и моей семье и сказал: „Ты отработаешь свой долг передо мной так или иначе!“», — продолжает рассказ Меньшикова. Далее произошло убийство Ксении Каторгиной — екатеринбурженка поехала показывать свой Audi Q5 потенциальной покупательнице и пропала. Ее искал весь город, через несколько дней тело нашли в канализационном колодце, а предполагаемых убийц — троих жителей Челябинской области — задержали по горячим следам. Позднее их признали виновными. Также в своем письме Меньшикова указывает на то, что ни один следователь не обратил внимания на факты, которые привели женщину к преступлению. «Хочу, чтобы люди знали правду и не делали свои выводы по статье УК РФ. В первую очередь я человек, который ошибся в выборе любви. Я просто искала женское счастье. Да, я оступилась очень сильно, это точка невозврата. Я искренне сожалею, полностью во всем раскаиваюсь и просто хочу справедливости!» — отметила Меньшикова.