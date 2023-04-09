Новые мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер» появились в поселке Кундравы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» расширила географию своих мобильных пунктов набора в Челябинской области. Согласно сообщению в группе представительства компании в регионе, новые пункты появились в поселке Кундравы.

«В Челябинской области активно начали свою работу мобильные пункты набора бойцов в ЧВК „Вагнер“. На первом фото мобильный пункт в городе Челябинск, на проспекте Ленина, а на следующих фото — мобильный пункт в поселке Кундравы», — сообщили в группе представительства ЧВК «Вагнер».

Ранее помимо областного центра мобильные пункты ЧВК «Вагнер» были также открыты в Магнитогорске, Златоусте, в поселках Хребет и Сыростан. Желающие вступить в ряды организации могут подать заявки.

Также в Челябинской области открыты стационарные пункты набора в военную компанию. Пройти полную консультацию можно в Магнитогорске и Чебаркуле.