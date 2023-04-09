09 апреля 2023

ЧВК «Вагнер» расширила свою географию в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ломбард. Челябинск, реклама, экран, чвк вагнер
Новые мобильные пункты набора в ЧВК «Вагнер» появились в поселке Кундравы Фото:
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ЧВК «Вагнер» расширила географию своих мобильных пунктов набора в Челябинской области. Согласно сообщению в группе представительства компании в регионе, новые пункты появились в поселке Кундравы.

«В Челябинской области активно начали свою работу мобильные пункты набора бойцов в ЧВК „Вагнер“. На первом фото мобильный пункт в городе Челябинск, на проспекте Ленина, а на следующих фото — мобильный пункт в поселке Кундравы», — сообщили в группе представительства ЧВК «Вагнер».

Ранее помимо областного центра мобильные пункты ЧВК «Вагнер» были также открыты в Магнитогорске, Златоусте, в поселках Хребет и Сыростан. Желающие вступить в ряды организации могут подать заявки.

Также в Челябинской области открыты стационарные пункты набора в военную компанию. Пройти полную консультацию можно в Магнитогорске и Чебаркуле.

Новый мобильный пункт появился в поселке Кундравы
Новый мобильный пункт появился в поселке Кундравы
Фото:

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ЧВК «Вагнер» расширила географию своих мобильных пунктов набора в Челябинской области. Согласно сообщению в группе представительства компании в регионе, новые пункты появились в поселке Кундравы. «В Челябинской области активно начали свою работу мобильные пункты набора бойцов в ЧВК „Вагнер“. На первом фото мобильный пункт в городе Челябинск, на проспекте Ленина, а на следующих фото — мобильный пункт в поселке Кундравы», — сообщили в группе представительства ЧВК «Вагнер». Ранее помимо областного центра мобильные пункты ЧВК «Вагнер» были также открыты в Магнитогорске, Златоусте, в поселках Хребет и Сыростан. Желающие вступить в ряды организации могут подать заявки. Также в Челябинской области открыты стационарные пункты набора в военную компанию. Пройти полную консультацию можно в Магнитогорске и Чебаркуле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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