10 апреля 2023

Силовики проверят свердловскую шахту, где вспыхнул пожар

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура россии, погоны, старший советник юстиции, эмблема прокуратуры
Силовики проверят, соблюдало ли руководство шахты законы Фото:

Прокуратура начала проверять шахту «Южную» в Кушве (Свердловская область), в которой ночью на 11 апреля произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В Кушве прокуратура организовала проверку <…> в связи с возгоранием на шахте „Южная“», — рассказали в ведомстве. Ревизия связана с организацией техники безопасности в шахтах. Силовики проверят, как руководство шахты следило за охраной труда и другими аспектами законодательства.

Информация о возгорании в шахте появилась 11 апреля. По информации спасателей, из нее вывели 45 рабочих, однако данных о пострадавших не поступало. Огонь был оперативно потушен.

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Прокуратура начала проверять шахту «Южную» в Кушве (Свердловская область), в которой ночью на 11 апреля произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Кушве прокуратура организовала проверку <…> в связи с возгоранием на шахте „Южная“», — рассказали в ведомстве. Ревизия связана с организацией техники безопасности в шахтах. Силовики проверят, как руководство шахты следило за охраной труда и другими аспектами законодательства. Информация о возгорании в шахте появилась 11 апреля. По информации спасателей, из нее вывели 45 рабочих, однако данных о пострадавших не поступало. Огонь был оперативно потушен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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