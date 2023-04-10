Силовики проверят свердловскую шахту, где вспыхнул пожар

Прокуратура начала проверять шахту «Южную» в Кушве (Свердловская область), в которой ночью на 11 апреля произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«В Кушве прокуратура организовала проверку <…> в связи с возгоранием на шахте „Южная“», — рассказали в ведомстве. Ревизия связана с организацией техники безопасности в шахтах. Силовики проверят, как руководство шахты следило за охраной труда и другими аспектами законодательства.
Информация о возгорании в шахте появилась 11 апреля. По информации спасателей, из нее вывели 45 рабочих, однако данных о пострадавших не поступало. Огонь был оперативно потушен.
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