Силовики проверят свердловскую шахту, где вспыхнул пожар

11 апреля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Силовики проверят, соблюдало ли руководство шахты законы Фото: Анна Майорова © URA.RU Прокуратура начала проверять шахту «Южную» в Кушве (Свердловская область), в которой ночью на 11 апреля произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Кушве прокуратура организовала проверку <…> в связи с возгоранием на шахте „Южная“», — рассказали в ведомстве. Ревизия связана с организацией техники безопасности в шахтах. Силовики проверят, как руководство шахты следило за охраной труда и другими аспектами законодательства. Информация о возгорании в шахте появилась 11 апреля. По информации спасателей, из нее вывели 45 рабочих, однако данных о пострадавших не поступало. Огонь был оперативно потушен.

Прокуратура начала проверять шахту «Южную» в Кушве (Свердловская область), в которой ночью на 11 апреля произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «В Кушве прокуратура организовала проверку <…> в связи с возгоранием на шахте „Южная“», — рассказали в ведомстве. Ревизия связана с организацией техники безопасности в шахтах. Силовики проверят, как руководство шахты следило за охраной труда и другими аспектами законодательства. Информация о возгорании в шахте появилась 11 апреля. По информации спасателей, из нее вывели 45 рабочих, однако данных о пострадавших не поступало. Огонь был оперативно потушен.