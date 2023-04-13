В Березовском (Свердловская область) горит студия звукозаписи, оттуда эвакуируют людей. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы.
«Известно к данному часу, что людей эвакуируют, помещения в дыму, сам пожар в подвальной части», — заявили очевидцы в группе «Сила Березовского в людях» в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент на месте работают пожарные: 13 единиц техники и 37 человек личного состава.
О возгорании в региональном ГУ МЧС стало известно утром 14 апреля. «Прибывшие на место огнеборцы установили, что в подвале административного 3-этажного здания горит оргтехника. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 35 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Сейчас тушение пожара осложняется сильным задымлением. Для поиска очагов пожара специалисты МЧС применяют тепловизоры. Также для координации пожарных на месте развернут оперативный штаб.
Ранее в Лесном загорелась квартира. Пожарным, прибывшим на место ЧП, пришлось вскрывать двери в квартиру, в которой они нашли тело 74-летнего мужчины.
Фото: группа «Сила Березовского в людях» в соцсети «ВКонтакте»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Березовском (Свердловская область) горит студия звукозаписи, оттуда эвакуируют людей. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. «Известно к данному часу, что людей эвакуируют, помещения в дыму, сам пожар в подвальной части», — заявили очевидцы в группе «Сила Березовского в людях» в соцсети «ВКонтакте». В настоящий момент на месте работают пожарные: 13 единиц техники и 37 человек личного состава. О возгорании в региональном ГУ МЧС стало известно утром 14 апреля. «Прибывшие на место огнеборцы установили, что в подвале административного 3-этажного здания горит оргтехника. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 35 человек. Информации о пострадавших не поступало», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас тушение пожара осложняется сильным задымлением. Для поиска очагов пожара специалисты МЧС применяют тепловизоры. Также для координации пожарных на месте развернут оперативный штаб. Ранее в Лесном загорелась квартира. Пожарным, прибывшим на место ЧП, пришлось вскрывать двери в квартиру, в которой они нашли тело 74-летнего мужчины.