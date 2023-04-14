Как быстро переписать автомобиль на супруга

14 апреля 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Автомобиль, купленный после брака, является совместным имуществом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Эффективно переоформить автомобиль на супруга можно с помощью договора дарения. Однако возможность сделать это зависит от того, когда был приобретен транспорт — до брака или после. URA.RU приводит информацию о том, как эффективно перерегистрировать машину. Чтобы переоформить машину на супруга, необходимо учитывать, когда была куплена машина. Если транспорт был приобретен до брака, супруг может просто сделать договор дарения, так как автомобиль является его имуществом. Для этого достаточно скачать бланк и сходить в ГИБДД для перерегистрации транспорта. Если машину приобрели после заключения брака, то она является совместно нажитым имуществом. Тогда для переоформления необходимо идти к нотариусу, где транспорт перерегистрируют на основе брачного договора. Для этого понадобятся: свидетельство о браке;

документы на имущество;

паспорта

Эффективно переоформить автомобиль на супруга можно с помощью договора дарения. Однако возможность сделать это зависит от того, когда был приобретен транспорт — до брака или после. URA.RU приводит информацию о том, как эффективно перерегистрировать машину. Чтобы переоформить машину на супруга, необходимо учитывать, когда была куплена машина. Если транспорт был приобретен до брака, супруг может просто сделать договор дарения, так как автомобиль является его имуществом. Для этого достаточно скачать бланк и сходить в ГИБДД для перерегистрации транспорта. Если машину приобрели после заключения брака, то она является совместно нажитым имуществом. Тогда для переоформления необходимо идти к нотариусу, где транспорт перерегистрируют на основе брачного договора. Для этого понадобятся: