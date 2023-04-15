Самолет ООН был уничтожен в ходе боев за аэропорт в Судане

15 апреля 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Чьи действия привели к разрушению самолета, телеканал не сообщает Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет, принадлежащий ООН, был полностью уничтожен в ходе столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования (СБР) в международном аэропорту Хартума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В эфире телеканала продемонстрировали кадры, на которых видны обгоревшие фрагменты фюзеляжа самолета. Чьи действия привели к разрушению самолета, а также на чем основано утверждение о его принадлежности ООН, журналисты не уточняют. Попытка госпереворота в Судане случилась 15 апреля. Спецназ атаковал армейские отряды в нескольких районах города Хартума. Инцидент вынудил регулярную армию нанести ответный удар. Спустя время силами быстрого реагирования был взят аэропорт в Хартуме и Мерове, воздушное движение было приостановлено. Также были захвачены несколько истребителей российского производства.

Самолет, принадлежащий ООН, был полностью уничтожен в ходе столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования (СБР) в международном аэропорту Хартума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В эфире телеканала продемонстрировали кадры, на которых видны обгоревшие фрагменты фюзеляжа самолета. Чьи действия привели к разрушению самолета, а также на чем основано утверждение о его принадлежности ООН, журналисты не уточняют. Попытка госпереворота в Судане случилась 15 апреля. Спецназ атаковал армейские отряды в нескольких районах города Хартума. Инцидент вынудил регулярную армию нанести ответный удар. Спустя время силами быстрого реагирования был взят аэропорт в Хартуме и Мерове, воздушное движение было приостановлено. Также были захвачены несколько истребителей российского производства.