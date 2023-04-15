Самолет ООН был уничтожен в ходе боев за аэропорт в Судане

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Прибытие Белавиа в Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, самолет, авиакомпания nord wind
Чьи действия привели к разрушению самолета, телеканал не сообщает Фото:

Самолет, принадлежащий ООН, был полностью уничтожен в ходе столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования (СБР) в международном аэропорту Хартума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

В эфире телеканала продемонстрировали кадры, на которых видны обгоревшие фрагменты фюзеляжа самолета. Чьи действия привели к разрушению самолета, а также на чем основано утверждение о его принадлежности ООН, журналисты не уточняют.

Попытка госпереворота в Судане случилась 15 апреля. Спецназ атаковал армейские отряды в нескольких районах города Хартума. Инцидент вынудил регулярную армию нанести ответный удар. Спустя время силами быстрого реагирования был взят аэропорт в Хартуме и Мерове, воздушное движение было приостановлено. Также были захвачены несколько истребителей российского производства.

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Самолет, принадлежащий ООН, был полностью уничтожен в ходе столкновений между суданской армией и силами быстрого реагирования (СБР) в международном аэропорту Хартума. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. В эфире телеканала продемонстрировали кадры, на которых видны обгоревшие фрагменты фюзеляжа самолета. Чьи действия привели к разрушению самолета, а также на чем основано утверждение о его принадлежности ООН, журналисты не уточняют. Попытка госпереворота в Судане случилась 15 апреля. Спецназ атаковал армейские отряды в нескольких районах города Хартума. Инцидент вынудил регулярную армию нанести ответный удар. Спустя время силами быстрого реагирования был взят аэропорт в Хартуме и Мерове, воздушное движение было приостановлено. Также были захвачены несколько истребителей российского производства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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