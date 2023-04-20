В Свердловской области подросток застрял посреди реки на отколовшейся льдине. Фото

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Ледоход на реке Обь. Сургут, набережная, речпорт, ледоход, обь, льдины, человек у реки, весна
В Верхотурье мальчик уплыл на середину реки на льдине, которая откололась Фото:

В Верхотурье (Свердловская область) трое подростков гуляли по берегу реки. Один из них вышел на лед, и в какой-то момент льдина откололась и уплыла на середину реки. Друзья бросили мальчика, сообщили подробности в отделение полиции №12 МО МВД России «Новолялинский».

«Трое несовершеннолетних 10-11 лет днем время гуляли на берегу реки Тура. Один мальчик с берега наступил на льдину, льдина отломилась и поплыла, мальчик оказался на льдине на середине реки. Товарищи испугались и убежали домой, не позвав взрослых на помощь», — рассказали полицейские в группе отдела «ВКонтакте».

Вскоре к мальчику все же пришли на помощь, он не пострадал. Родителей подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. В полиции напоминают, что дети должны играть на спортивных и детских площадках, а родители — знать, как они проводят время. Также надо учить детей тому, чтобы незамедлительно звать на помощь других, если кто-то попал в беду.

Подростку повезло — в ходе слаженной работы полиции и спасателей его доставили на берег
Подростку повезло — в ходе слаженной работы полиции и спасателей его доставили на берег
Фото:

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В Верхотурье (Свердловская область) трое подростков гуляли по берегу реки. Один из них вышел на лед, и в какой-то момент льдина откололась и уплыла на середину реки. Друзья бросили мальчика, сообщили подробности в отделение полиции №12 МО МВД России «Новолялинский». «Трое несовершеннолетних 10-11 лет днем время гуляли на берегу реки Тура. Один мальчик с берега наступил на льдину, льдина отломилась и поплыла, мальчик оказался на льдине на середине реки. Товарищи испугались и убежали домой, не позвав взрослых на помощь», — рассказали полицейские в группе отдела «ВКонтакте». Вскоре к мальчику все же пришли на помощь, он не пострадал. Родителей подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. В полиции напоминают, что дети должны играть на спортивных и детских площадках, а родители — знать, как они проводят время. Также надо учить детей тому, чтобы незамедлительно звать на помощь других, если кто-то попал в беду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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