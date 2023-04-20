В Верхотурье (Свердловская область) трое подростков гуляли по берегу реки. Один из них вышел на лед, и в какой-то момент льдина откололась и уплыла на середину реки. Друзья бросили мальчика, сообщили подробности в отделение полиции №12 МО МВД России «Новолялинский».
«Трое несовершеннолетних 10-11 лет днем время гуляли на берегу реки Тура. Один мальчик с берега наступил на льдину, льдина отломилась и поплыла, мальчик оказался на льдине на середине реки. Товарищи испугались и убежали домой, не позвав взрослых на помощь», — рассказали полицейские в группе отдела «ВКонтакте».
Вскоре к мальчику все же пришли на помощь, он не пострадал. Родителей подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. В полиции напоминают, что дети должны играть на спортивных и детских площадках, а родители — знать, как они проводят время. Также надо учить детей тому, чтобы незамедлительно звать на помощь других, если кто-то попал в беду.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.