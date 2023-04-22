22 апреля 2023
21 апреля 2023

В Перми на майские праздники перекроют движение по улице у сквера Авиаторов

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, гибдд, инспектор дпс
Ограничение связано с проведением ремонтных работ Фото:

В Перми на все майские праздники собираются перекрыть движение для автотранспорта по улице Саранской. По данным городского департамента дорог и благоустройства, ограничение связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры.

«С 1 по 10 мая мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Саранской в районе дома № 5б в Свердловском районе Перми. Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков», — написано на сайте администрации города. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда.

Ранее сообщалось, что в Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений на территории собираются установить блокпосты.

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В Перми на все майские праздники собираются перекрыть движение для автотранспорта по улице Саранской. По данным городского департамента дорог и благоустройства, ограничение связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры. «С 1 по 10 мая мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Саранской в районе дома № 5б в Свердловском районе Перми. Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков», — написано на сайте администрации города. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда. Ранее сообщалось, что в Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений на территории собираются установить блокпосты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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