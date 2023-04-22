В Перми на майские праздники перекроют движение по улице у сквера Авиаторов

В Перми на все майские праздники собираются перекрыть движение для автотранспорта по улице Саранской. По данным городского департамента дорог и благоустройства, ограничение связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры.
«С 1 по 10 мая мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Саранской в районе дома № 5б в Свердловском районе Перми. Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков», — написано на сайте администрации города. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда.
Ранее сообщалось, что в Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений на территории собираются установить блокпосты.
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