В Перми на майские праздники перекроют движение по улице у сквера Авиаторов

23 апреля 2023 в 10:12 Размер текста - 17 +

Ограничение связано с проведением ремонтных работ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на все майские праздники собираются перекрыть движение для автотранспорта по улице Саранской. По данным городского департамента дорог и благоустройства, ограничение связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры. «С 1 по 10 мая мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Саранской в районе дома № 5б в Свердловском районе Перми. Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков», — написано на сайте администрации города. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда. Ранее сообщалось, что в Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений на территории собираются установить блокпосты.

В Перми на все майские праздники собираются перекрыть движение для автотранспорта по улице Саранской. По данным городского департамента дорог и благоустройства, ограничение связано со строительством объекта инженерной инфраструктуры. «С 1 по 10 мая мая будет временно прекращено движение транспорта по улице Саранской в районе дома № 5б в Свердловском районе Перми. Заказчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков», — написано на сайте администрации города. Водителей просят быть внимательными и заранее планировать пути объезда. Ранее сообщалось, что в Пермском муниципальном округе власти вводят запрет на проезд грузовиков по ряду дорог. Для контроля соблюдения ограничений на территории собираются установить блокпосты.