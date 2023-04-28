В Челябинской области запретили ввоз свинины в Казахстан

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Агрофирма Ариант, мясокомбинат. Челябинск, свинина, окорок, сэс, мясо, апк, сельское хозяйство, роспотребнадзор, ветслужба
Продукцию пытались завести по недействительному сертификату Фото:

В Челябинской области запретили ввоз 18,5 тонны свинины в Казахстан из Башкирии по недействительному сертификату. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Машина с мясом следовала с предприятия из республики Башкортостан (Мелеузовский район). Из-за зарегистрированной вспышки африканской чумы свиней на территории республик Башкортостан министерство сельского хозяйства республики Казахстан временно запретил ввоз мяса свинины и прочей свиной продукции с указанной территории», — уточнили в ведомстве.

Временные ограничения действует еще с 1 февраля 2022 года. Но на перевозимую продукцию 26 апреля 2023 года ветеринарным врачом ГБУ «Орское городское Управление ветеринарии» был выдан разрешающий сертификат. Это является грубым нарушением пункта 3 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 N 149 «О Порядке взаимодействия уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер».

Ограничение ввели из-за вспышки африканской чумы свиней, зарегистрированной на территории республики Башкортостан. Оно действует на ввоз живых свиней, спермы хряков, а также мяса свинины, диких кабанов и прочей свиной продукции.

Машину с запрещенной продукцией на границе Челябинской области с республикой Казахстан развернули. Сотрудники Управления Россельхознадзора направили письмо в соседний регион с просьбой выяснить обстоятельства нарушения ветеринарного законодательства.

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В Челябинской области запретили ввоз 18,5 тонны свинины в Казахстан из Башкирии по недействительному сертификату. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «Машина с мясом следовала с предприятия из республики Башкортостан (Мелеузовский район). Из-за зарегистрированной вспышки африканской чумы свиней на территории республик Башкортостан министерство сельского хозяйства республики Казахстан временно запретил ввоз мяса свинины и прочей свиной продукции с указанной территории», — уточнили в ведомстве. Временные ограничения действует еще с 1 февраля 2022 года. Но на перевозимую продукцию 26 апреля 2023 года ветеринарным врачом ГБУ «Орское городское Управление ветеринарии» был выдан разрешающий сертификат. Это является грубым нарушением пункта 3 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 16.05.2016 N 149 «О Порядке взаимодействия уполномоченных органов государств — членов Евразийского экономического союза при введении временных санитарных, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер». Ограничение ввели из-за вспышки африканской чумы свиней, зарегистрированной на территории республики Башкортостан. Оно действует на ввоз живых свиней, спермы хряков, а также мяса свинины, диких кабанов и прочей свиной продукции. Машину с запрещенной продукцией на границе Челябинской области с республикой Казахстан развернули. Сотрудники Управления Россельхознадзора направили письмо в соседний регион с просьбой выяснить обстоятельства нарушения ветеринарного законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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