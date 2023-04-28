Украинский военнопленный: солдат ВСУ заставляли писать рапорты о похоронах

29 апреля 2023 в 03:17 Размер текста - 17 +

Солдат ВСУ заставляют писать рапорты о похоронах на позициях Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах на позициях, чтобы потом не выплачивать компенсации родным. Об этом рассказал боец 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк. «Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. <…> Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести», — сказал Киндюк в беседе с корреспондентами РИА Новости. Он попал в плен на Кременском участке фронта в Донбассе. Боец уверен, что его семья сейчас не получает деньги, несмотря на то, что он находится в плену. Киндюк допустил, что на Украине он числится пропавшим без вести. Ранее сообщалось, что украинский пленный пожаловался на командира, отбиравшего половину зарплаты. Он попросил российских силовиков расследовать случаи коррупции в ВСУ, сообщает MK.RU.

Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах на позициях, чтобы потом не выплачивать компенсации родным. Об этом рассказал боец 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк. «Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. <…> Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести», — сказал Киндюк в беседе с корреспондентами РИА Новости. Он попал в плен на Кременском участке фронта в Донбассе. Боец уверен, что его семья сейчас не получает деньги, несмотря на то, что он находится в плену. Киндюк допустил, что на Украине он числится пропавшим без вести. Ранее сообщалось, что украинский пленный пожаловался на командира, отбиравшего половину зарплаты. Он попросил российских силовиков расследовать случаи коррупции в ВСУ, сообщает MK.RU.