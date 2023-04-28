28 апреля 2023

Украинский военнопленный: солдат ВСУ заставляли писать рапорты о похоронах

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Солдат ВСУ заставляют писать рапорты о похоронах на позициях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах на позициях, чтобы потом не выплачивать компенсации родным. Об этом рассказал боец 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк.

«Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. <…> Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести», — сказал Киндюк в беседе с корреспондентами РИА Новости. Он попал в плен на Кременском участке фронта в Донбассе.

Боец уверен, что его семья сейчас не получает деньги, несмотря на то, что он находится в плену. Киндюк допустил, что на Украине он числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что украинский пленный пожаловался на командира, отбиравшего половину зарплаты. Он попросил российских силовиков расследовать случаи коррупции в ВСУ, сообщает MK.RU.

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Украинских солдат заставляют писать рапорты о похоронах на позициях, чтобы потом не выплачивать компенсации родным. Об этом рассказал боец 100-й бригады теробороны ВСУ Владимир Киндюк. «Рапорты заставляли писать, чтобы в случае чего тебя захоронили на позициях. <…> Для того, чтобы компенсации не выплачивать, наверное, чтоб числились пропавшим без вести», — сказал Киндюк в беседе с корреспондентами РИА Новости. Он попал в плен на Кременском участке фронта в Донбассе. Боец уверен, что его семья сейчас не получает деньги, несмотря на то, что он находится в плену. Киндюк допустил, что на Украине он числится пропавшим без вести. Ранее сообщалось, что украинский пленный пожаловался на командира, отбиравшего половину зарплаты. Он попросил российских силовиков расследовать случаи коррупции в ВСУ, сообщает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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