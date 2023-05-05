05 мая 2023

Екатеринбуржцы рассказали о киногерое, которого хотели бы видеть своим начальником

Екатеринбуржцы хотели бы видеть своим начальником Штирлица или Жеглова
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XVII Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». Екатеринбург, кинозал, кино, фестиваль кинопроба
Екатеринбуржцам нравятся сильные герои кинофильмов Фото:

Большинство жителей Екатеринбурга хотели бы работать под руководством киношных капитана МУРа Глеба Жеглова и штандартенфюрера Макс Отто фон Штирлица. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

«Первое место рейтинга идеальных руководителей делят Глеб Жеглов из „Место встречи изменить нельзя“ и Макс Отто фон Штирлиц — главный герой фильма „Семнадцать мгновений весны“, их результат — 7% голосов. По 5% набрали Тони Старк из „Железного человека“ и Доктор Хаус из одноименного сериала», — поделились аналитики.

В рейтинге героев кино нашлось место Людмиле Калугиной из «Служебного романа», Шерлоку Холмсу, Бэтмену из одноименных экранизаций, а также Роману Шилову из сериала «Ментовские войны», у которых по 3% голосов. В числе достойных руководителей екатеринбуржцы отметили Тони Сопрано из «Клана Сопрано», Джеймса Бонда, Терминатора, Джордана Белфлорта из фильма «Волк с Уолл-стрит», Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит». За этих персонажей проголосовали 2% опрошенных.

Ранее URA.RU сообщало об опросе жителей Екатеринбурга, владеющих музыкальными инструментами. Оказалось, что умеющие играть на гитаре зарабатывают больше остальных.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство жителей Екатеринбурга хотели бы работать под руководством киношных капитана МУРа Глеба Жеглова и штандартенфюрера Макс Отто фон Штирлица. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. «Первое место рейтинга идеальных руководителей делят Глеб Жеглов из „Место встречи изменить нельзя“ и Макс Отто фон Штирлиц — главный герой фильма „Семнадцать мгновений весны“, их результат — 7% голосов. По 5% набрали Тони Старк из „Железного человека“ и Доктор Хаус из одноименного сериала», — поделились аналитики. В рейтинге героев кино нашлось место Людмиле Калугиной из «Служебного романа», Шерлоку Холмсу, Бэтмену из одноименных экранизаций, а также Роману Шилову из сериала «Ментовские войны», у которых по 3% голосов. В числе достойных руководителей екатеринбуржцы отметили Тони Сопрано из «Клана Сопрано», Джеймса Бонда, Терминатора, Джордана Белфлорта из фильма «Волк с Уолл-стрит», Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит». За этих персонажей проголосовали 2% опрошенных. Ранее URA.RU сообщало об опросе жителей Екатеринбурга, владеющих музыкальными инструментами. Оказалось, что умеющие играть на гитаре зарабатывают больше остальных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...