Екатеринбуржцы рассказали о киногерое, которого хотели бы видеть своим начальником

Большинство жителей Екатеринбурга хотели бы работать под руководством киношных капитана МУРа Глеба Жеглова и штандартенфюрера Макс Отто фон Штирлица. Об этом URA.RU рассказали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
«Первое место рейтинга идеальных руководителей делят Глеб Жеглов из „Место встречи изменить нельзя“ и Макс Отто фон Штирлиц — главный герой фильма „Семнадцать мгновений весны“, их результат — 7% голосов. По 5% набрали Тони Старк из „Железного человека“ и Доктор Хаус из одноименного сериала», — поделились аналитики.
В рейтинге героев кино нашлось место Людмиле Калугиной из «Служебного романа», Шерлоку Холмсу, Бэтмену из одноименных экранизаций, а также Роману Шилову из сериала «Ментовские войны», у которых по 3% голосов. В числе достойных руководителей екатеринбуржцы отметили Тони Сопрано из «Клана Сопрано», Джеймса Бонда, Терминатора, Джордана Белфлорта из фильма «Волк с Уолл-стрит», Катерину Тихомирову из «Москва слезам не верит». За этих персонажей проголосовали 2% опрошенных.
Ранее URA.RU сообщало об опросе жителей Екатеринбурга, владеющих музыкальными инструментами. Оказалось, что умеющие играть на гитаре зарабатывают больше остальных.
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