Россия выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании высшего Госсовета союзного государства России и Белоруссии. Москва, путин владимир
Владимир Путин назначил своим представителем по вопросу ДОСВЕ Сергея Рябкова Фото:

Россия начнет рассмотрение выхода из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Официальным представителям президента РФ будет замглавы МИД Сергей Рябков.

«Назначить Рябкова официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — говорится в распоряжении Владимира Путина. Документ опубликован на сайте официального интернет-портала правой информации.

С 2015 года Россия приостановила участие в заседаниях по ДОВСЕ. Однако согласно документам, Россия остается в нем юридически.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия начнет рассмотрение выхода из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Официальным представителям президента РФ будет замглавы МИД Сергей Рябков. «Назначить Рябкова официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — говорится в распоряжении Владимира Путина. Документ опубликован на сайте официального интернет-портала правой информации. С 2015 года Россия приостановила участие в заседаниях по ДОВСЕ. Однако согласно документам, Россия остается в нем юридически.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...