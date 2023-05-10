Россия выходит из Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Россия начнет рассмотрение выхода из договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Официальным представителям президента РФ будет замглавы МИД Сергей Рябков.
«Назначить Рябкова официальным представителем президента РФ при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о денонсации РФ Договора об обычных вооруженных силах в Европе», — говорится в распоряжении Владимира Путина. Документ опубликован на
С 2015 года Россия приостановила участие в заседаниях по ДОВСЕ. Однако согласно документам, Россия остается в нем юридически.
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