Минздрав утвердил противопоказания, при которых могут отказать в соцуслугах на дому

13 мая 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

В Минздраве утвердили условия, при которых нельзя получать соцуслуги на дому Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Минздраве России составили и утвердили перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданам могут отказать в соцуслугах на дому. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В перечень противопоказаний вошли туберкулез, лепра, психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний, синдром зависимости от психоактивного вещества», — указано в документе. В предоставлении социальных услуг в стационаре, согласно документу, откажут если у пациента имеется инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, например — гангрена или некроз легкого. Постановление Минздрава вводит ограничения, касающиеся социального обслуживания на дому в полустационарной форме или в стационарной форме. Ранее URA.RU сообщало, что часть функций среднего медперсонала (фельдшер, медсестра, медбрат, акушер, зубной врач и так далее) могут передать немедицинским работникам. Среди медицинского сообщества данная тема обсуждается уже не один год.

В Минздраве России составили и утвердили перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданам могут отказать в соцуслугах на дому. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В перечень противопоказаний вошли туберкулез, лепра, психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний, синдром зависимости от психоактивного вещества», — указано в документе. В предоставлении социальных услуг в стационаре, согласно документу, откажут если у пациента имеется инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, например — гангрена или некроз легкого. Постановление Минздрава вводит ограничения, касающиеся социального обслуживания на дому в полустационарной форме или в стационарной форме. Ранее URA.RU сообщало, что часть функций среднего медперсонала (фельдшер, медсестра, медбрат, акушер, зубной врач и так далее) могут передать немедицинским работникам. Среди медицинского сообщества данная тема обсуждается уже не один год.