12 мая 2023

Минздрав утвердил противопоказания, при которых могут отказать в соцуслугах на дому

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В Минздраве утвердили условия, при которых нельзя получать соцуслуги на дому Фото:

В Минздраве России составили и утвердили перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданам могут отказать в соцуслугах на дому. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В перечень противопоказаний вошли туберкулез, лепра, психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний, синдром зависимости от психоактивного вещества», — указано в документе.

В предоставлении социальных услуг в стационаре, согласно документу, откажут если у пациента имеется инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, например — гангрена или некроз легкого. Постановление Минздрава вводит ограничения, касающиеся социального обслуживания на дому в полустационарной форме или в стационарной форме.

Ранее URA.RU сообщало, что часть функций среднего медперсонала (фельдшер, медсестра, медбрат, акушер, зубной врач и так далее) могут передать немедицинским работникам. Среди медицинского сообщества данная тема обсуждается уже не один год.

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В Минздраве России составили и утвердили перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданам могут отказать в соцуслугах на дому. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В перечень противопоказаний вошли туберкулез, лепра, психические расстройства с симптомами, обуславливающие склонность к совершению общественно опасных деяний, синдром зависимости от психоактивного вещества», — указано в документе. В предоставлении социальных услуг в стационаре, согласно документу, откажут если у пациента имеется инфекционное заболевание, представляющее опасность для окружающих, например — гангрена или некроз легкого. Постановление Минздрава вводит ограничения, касающиеся социального обслуживания на дому в полустационарной форме или в стационарной форме. Ранее URA.RU сообщало, что часть функций среднего медперсонала (фельдшер, медсестра, медбрат, акушер, зубной врач и так далее) могут передать немедицинским работникам. Среди медицинского сообщества данная тема обсуждается уже не один год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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