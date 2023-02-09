Зеленский признался, как надавил на Шольца с поставками ПВО IRIS-T

Зеленский: спецслужбы Украины следили за обеспечением армии ФРГ ракетами

10 февраля 2023 в 00:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский признался Шольцу в шпионаже за ВПК Германии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские спецслужбы вели слежку за обеспечением немецкой армии средствами противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и ракетами. Такое признание сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у тебя самого больше нет, у нас же тоже есть разведывательная спецслужба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», — рассказал Зеленский в интервью немецкой газете Der Spiegel . Также украинский лидер не забыл в очередной раз пожаловаться на нежелание многих европейских стран организовать дополнительные поставки вооружений Киеву. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Согласно сообщению президента страны Владимира Путина, одной из главных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация последнего. Ранее Зеленский посетовал на Шольца, заявив, что не доволен взаимоотношениями с ним. Это обусловлено неуверенностью немецкого лидера в принятии решений об организации различного рода поддержки Украине, что вынуждает Зеленского, по его собственным словам, «заставлять» канцлера сотрудничать, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские спецслужбы вели слежку за обеспечением немецкой армии средствами противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и ракетами. Такое признание сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у тебя самого больше нет, у нас же тоже есть разведывательная спецслужба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», — рассказал Зеленский в интервью немецкой газете Der Spiegel. Также украинский лидер не забыл в очередной раз пожаловаться на нежелание многих европейских стран организовать дополнительные поставки вооружений Киеву. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Согласно сообщению президента страны Владимира Путина, одной из главных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация последнего. Ранее Зеленский посетовал на Шольца, заявив, что не доволен взаимоотношениями с ним. Это обусловлено неуверенностью немецкого лидера в принятии решений об организации различного рода поддержки Украине, что вынуждает Зеленского, по его собственным словам, «заставлять» канцлера сотрудничать, передает RT.