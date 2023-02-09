Зеленский признался, как надавил на Шольца с поставками ПВО IRIS-T

Украинские спецслужбы вели слежку за обеспечением немецкой армии средствами противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и ракетами. Такое признание сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у тебя самого больше нет, у нас же тоже есть разведывательная спецслужба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», — рассказал Зеленский в интервью немецкой газете Der Spiegel. Также украинский лидер не забыл в очередной раз пожаловаться на нежелание многих европейских стран организовать дополнительные поставки вооружений Киеву.
Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Согласно сообщению президента страны Владимира Путина, одной из главных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация последнего. Ранее Зеленский посетовал на Шольца, заявив, что не доволен взаимоотношениями с ним. Это обусловлено неуверенностью немецкого лидера в принятии решений об организации различного рода поддержки Украине, что вынуждает Зеленского, по его собственным словам, «заставлять» канцлера сотрудничать, передает RT.
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Украинские спецслужбы вели слежку за обеспечением немецкой армии средствами противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T и ракетами. Такое признание сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у тебя самого больше нет, у нас же тоже есть разведывательная спецслужба. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», — рассказал Зеленский в интервью немецкой газете Der Spiegel. Также украинский лидер не забыл в очередной раз пожаловаться на нежелание многих европейских стран организовать дополнительные поставки вооружений Киеву. Россия с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию (СВО). Согласно сообщению президента страны Владимира Путина, одной из главных целей СВО является защита мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима, а также денацификация и демилитаризация последнего. Ранее Зеленский посетовал на Шольца, заявив, что не доволен взаимоотношениями с ним. Это обусловлено неуверенностью немецкого лидера в принятии решений об организации различного рода поддержки Украине, что вынуждает Зеленского, по его собственным словам, «заставлять» канцлера сотрудничать, передает RT.