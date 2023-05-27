Исполняющая обязанности главы поселков Мариинск, Краснояр и Ледянка Режевского городского округа Свердловской области Ольга Ярославцева в одиночку проводит противопожарные рейды. Она напоминает местным жителям о запрете на открытый огонь и разведение костров.
«Ольга Ярославцева сегодня пока проводит рейды одна. Ходит там, где обычно находятся отдыхающие, дачники и садоводы, патрулирует популярные места, наблюдает, чтобы соблюдался противопожарный режим», — рассказали в telegram-канале газеты «Ревдинский рабочий».
В газете подчеркнули, что люди относятся к инициативе Ярославцевой положительно. «Большинство знает о введении противопожарного режима и реагируют нормально», — добавили в издании.
Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы для поимки нарушителей противопожарной безопасности. В регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает любое разжигание огня, походы в лесные массивы и охоту.
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