27 мая 2023

В Свердловской области глава трех поселков одна ходит в противопожарные рейды. Видео

И.о. главы трех свердловских поселков Ярославцева одна проводит противопожарные рейды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
В Свердловской области действует особый противопожарный режим Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

Исполняющая обязанности главы поселков Мариинск, Краснояр и Ледянка Режевского городского округа Свердловской области Ольга Ярославцева в одиночку проводит противопожарные рейды. Она напоминает местным жителям о запрете на открытый огонь и разведение костров.

«Ольга Ярославцева сегодня пока проводит рейды одна. Ходит там, где обычно находятся отдыхающие, дачники и садоводы, патрулирует популярные места, наблюдает, чтобы соблюдался противопожарный режим», — рассказали в telegram-канале газеты «Ревдинский рабочий».

В газете подчеркнули, что люди относятся к инициативе Ярославцевой положительно. «Большинство знает о введении противопожарного режима и реагируют нормально», — добавили в издании.

Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы для поимки нарушителей противопожарной безопасности. В регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает любое разжигание огня, походы в лесные массивы и охоту.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Исполняющая обязанности главы поселков Мариинск, Краснояр и Ледянка Режевского городского округа Свердловской области Ольга Ярославцева в одиночку проводит противопожарные рейды. Она напоминает местным жителям о запрете на открытый огонь и разведение костров. «Ольга Ярославцева сегодня пока проводит рейды одна. Ходит там, где обычно находятся отдыхающие, дачники и садоводы, патрулирует популярные места, наблюдает, чтобы соблюдался противопожарный режим», — рассказали в telegram-канале газеты «Ревдинский рабочий». В газете подчеркнули, что люди относятся к инициативе Ярославцевой положительно. «Большинство знает о введении противопожарного режима и реагируют нормально», — добавили в издании. Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы для поимки нарушителей противопожарной безопасности. В регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает любое разжигание огня, походы в лесные массивы и охоту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...