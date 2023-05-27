В Свердловской области глава трех поселков одна ходит в противопожарные рейды. Видео

И.о. главы трех свердловских поселков Ярославцева одна проводит противопожарные рейды

28 мая 2023 в 20:43 Размер текста - 17 +

В Свердловской области действует особый противопожарный режим Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области Исполняющая обязанности главы поселков Мариинск, Краснояр и Ледянка Режевского городского округа Свердловской области Ольга Ярославцева в одиночку проводит противопожарные рейды. Она напоминает местным жителям о запрете на открытый огонь и разведение костров. «Ольга Ярославцева сегодня пока проводит рейды одна. Ходит там, где обычно находятся отдыхающие, дачники и садоводы, патрулирует популярные места, наблюдает, чтобы соблюдался противопожарный режим», — рассказали в telegram-канале газеты «Ревдинский рабочий». В газете подчеркнули, что люди относятся к инициативе Ярославцевой положительно. «Большинство знает о введении противопожарного режима и реагируют нормально», — добавили в издании. Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы для поимки нарушителей противопожарной безопасности. В регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает любое разжигание огня, походы в лесные массивы и охоту.

Исполняющая обязанности главы поселков Мариинск, Краснояр и Ледянка Режевского городского округа Свердловской области Ольга Ярославцева в одиночку проводит противопожарные рейды. Она напоминает местным жителям о запрете на открытый огонь и разведение костров. «Ольга Ярославцева сегодня пока проводит рейды одна. Ходит там, где обычно находятся отдыхающие, дачники и садоводы, патрулирует популярные места, наблюдает, чтобы соблюдался противопожарный режим», — рассказали в telegram-канале газеты «Ревдинский рабочий». В газете подчеркнули, что люди относятся к инициативе Ярославцевой положительно. «Большинство знает о введении противопожарного режима и реагируют нормально», — добавили в издании. Ранее URA.RU сообщало о поручении губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева создать контрольные группы для поимки нарушителей противопожарной безопасности. В регионе действует особый противопожарный режим, который запрещает любое разжигание огня, походы в лесные массивы и охоту.