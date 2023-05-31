Екатеринбург попал в топ городов для комфортной жизни молодежи

Екатеринбург занял четвертое место в топе городов России для комфортной жизни молодежи. Информация об этом следует из данных сервисов «Работа.ру» и «ЮMoney».
«Большинство опрошенных (65%) считают самым подходящим для молодых людей городом Москву. Чуть меньше респондентов (55%) выбрали Санкт-Петербург. Почти треть опрошенных (29%) назвали комфортным для молодежи городом Казань. Далее в списке находятся Екатеринбург (26%)», — передает данные сервисов газета «Известия».
В качестве критериев учитывались возможности для трудоустройства и карьерного роста, городская инфраструктура и разнообразие мест для досуга. Кроме этого молодежи важно, чтобы был достойный уровень образования в городских университетах, а также высокий уровень зарплат.
Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге самые высокие зарплаты предлагают на вакансиях менеджер по продажам сантехники, финансовый советник и токарь-универсал. При этом агентство рассказывало, что в Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей.
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