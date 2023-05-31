31 мая 2023

Екатеринбург попал в топ городов для комфортной жизни молодежи

© Служба новостей «URA.RU»
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Колокольня храма «Большой Златоуст». Екатеринбург, город екатеринбург, виды екатеринбурга
Екатеринбург стал четвертным городом России по уровню комфорта для молодежи Фото:

Екатеринбург занял четвертое место в топе городов России для комфортной жизни молодежи. Информация об этом следует из данных сервисов «Работа.ру» и «ЮMoney».

«Большинство опрошенных (65%) считают самым подходящим для молодых людей городом Москву. Чуть меньше респондентов (55%) выбрали Санкт-Петербург. Почти треть опрошенных (29%) назвали комфортным для молодежи городом Казань. Далее в списке находятся Екатеринбург (26%)», — передает данные сервисов газета «Известия».

В качестве критериев учитывались возможности для трудоустройства и карьерного роста, городская инфраструктура и разнообразие мест для досуга. Кроме этого молодежи важно, чтобы был достойный уровень образования в городских университетах, а также высокий уровень зарплат.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге самые высокие зарплаты предлагают на вакансиях менеджер по продажам сантехники, финансовый советник и токарь-универсал. При этом агентство рассказывало, что в Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей.

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Екатеринбург занял четвертое место в топе городов России для комфортной жизни молодежи. Информация об этом следует из данных сервисов «Работа.ру» и «ЮMoney». «Большинство опрошенных (65%) считают самым подходящим для молодых людей городом Москву. Чуть меньше респондентов (55%) выбрали Санкт-Петербург. Почти треть опрошенных (29%) назвали комфортным для молодежи городом Казань. Далее в списке находятся Екатеринбург (26%)», — передает данные сервисов газета «Известия». В качестве критериев учитывались возможности для трудоустройства и карьерного роста, городская инфраструктура и разнообразие мест для досуга. Кроме этого молодежи важно, чтобы был достойный уровень образования в городских университетах, а также высокий уровень зарплат. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге самые высокие зарплаты предлагают на вакансиях менеджер по продажам сантехники, финансовый советник и токарь-универсал. При этом агентство рассказывало, что в Свердловской области лишь 2% вакансий предлагают зарплату свыше 200 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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