31 мая 2023

На «трассе смерти» в ХМАО погибла женщина-водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, трасса, машина реанимации, сельская медицина, скорая помошь
Один из участников ДТП на «трассе смерти» погиб, другой — в больнице Фото:

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, произошло ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе МВД по ХМАО агентству сообщили, что женщина-водитель одного из автомобилей погибла на месте.

«На 555-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск женщина-водитель на Kia Sportage выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Nissan Diesel. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков», — сообщили в МВД.

Источник агентства сообщил, что погибшая была владелицей магазина «Форма плюс» в Нижневартовске. Второго водителя доставили в больницу. Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняя причины ДТП.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на «трассе смерти» из-за столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина. Еще три участника ДТП получили травмы.

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На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, произошло ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе МВД по ХМАО агентству сообщили, что женщина-водитель одного из автомобилей погибла на месте. «На 555-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск женщина-водитель на Kia Sportage выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Nissan Diesel. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков», — сообщили в МВД. Источник агентства сообщил, что погибшая была владелицей магазина «Форма плюс» в Нижневартовске. Второго водителя доставили в больницу. Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняя причины ДТП. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на «трассе смерти» из-за столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина. Еще три участника ДТП получили травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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