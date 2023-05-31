На «трассе смерти» в ХМАО погибла женщина-водитель

На автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск в Нефтеюганском районе, известной как «трасса смерти» из-за большого количества аварий, произошло ДТП со смертельным исходом. В пресс-службе МВД по ХМАО агентству сообщили, что женщина-водитель одного из автомобилей погибла на месте.
«На 555-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск женщина-водитель на Kia Sportage выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Nissan Diesel. От полученных травм женщина скончалась до приезда медиков», — сообщили в МВД.
Источник агентства сообщил, что погибшая была владелицей магазина «Форма плюс» в Нижневартовске. Второго водителя доставили в больницу. Сотрудники полиции работают на месте происшествия, выясняя причины ДТП.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на «трассе смерти» из-за столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибла женщина. Еще три участника ДТП получили травмы.
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