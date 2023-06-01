У выпускника были обнаружены письменные заметки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске выпускника выгнали с ЕГЭ по базовой математике из-за шпаргалки. Об этом заявил ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития и образования» Андрей Барабас.

«С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок. В целом экзамен прошел в штатном режиме, технологических сбоев не зафиксировано», — сообщил Барабас.

По его словам, ЕГЭ по базовой математике сдавали 6789 человек, математику базового уровня — 6335 учащихся, при этом для 130 человек экзамен проводился в форме государственного выпускного экзамена.

Второй обязательный для выпускников 11 классов экзамен, математика, состоялся в рамках проведения государственной итоговой аттестации. В Челябинской области его сдали более 13 тысяч человек. Результаты экзамена будут объявлены не позднее 16 июня 2023.