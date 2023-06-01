В Челябинске выпускника выгнали с ЕГЭ

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ЕГЭ. Курган, егэ, экзамен, ученик, школа
У выпускника были обнаружены письменные заметки Фото:

В Челябинске выпускника выгнали с ЕГЭ по базовой математике из-за шпаргалки. Об этом заявил ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития и образования» Андрей Барабас.

«С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок. В целом экзамен прошел в штатном режиме, технологических сбоев не зафиксировано», — сообщил Барабас.

По его словам, ЕГЭ по базовой математике сдавали 6789 человек, математику базового уровня — 6335 учащихся, при этом для 130 человек экзамен проводился в форме государственного выпускного экзамена.

Второй обязательный для выпускников 11 классов экзамен, математика, состоялся в рамках проведения государственной итоговой аттестации. В Челябинской области его сдали более 13 тысяч человек. Результаты экзамена будут объявлены не позднее 16 июня 2023.

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В Челябинске выпускника выгнали с ЕГЭ по базовой математике из-за шпаргалки. Об этом заявил ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт развития и образования» Андрей Барабас. «С экзамена был удален один участник за обнаружение письменных заметок. В целом экзамен прошел в штатном режиме, технологических сбоев не зафиксировано», — сообщил Барабас. По его словам, ЕГЭ по базовой математике сдавали 6789 человек, математику базового уровня — 6335 учащихся, при этом для 130 человек экзамен проводился в форме государственного выпускного экзамена. Второй обязательный для выпускников 11 классов экзамен, математика, состоялся в рамках проведения государственной итоговой аттестации. В Челябинской области его сдали более 13 тысяч человек. Результаты экзамена будут объявлены не позднее 16 июня 2023.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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