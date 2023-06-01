На челябинской трассе ввели реверсивное движение из-за тройного ДТП. Видео

02 июня 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

ДТП обошлось без пострадавших Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На 1653-м километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ввели реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, причиной стало ДТП с участием трех автомобилей. «2 июня на 1654-м километре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Обошлось без пострадавших, но с материальным ущербом. В данный момент организовано реверсивное движение, оформляются все необходимые материалы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве попросили водителей быть предельно аккуратными при управлении транспортными средствами. И соблюдать Правила дорожного движения.

На 1653-м километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ввели реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, причиной стало ДТП с участием трех автомобилей. «2 июня на 1654-м километре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Обошлось без пострадавших, но с материальным ущербом. В данный момент организовано реверсивное движение, оформляются все необходимые материалы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве попросили водителей быть предельно аккуратными при управлении транспортными средствами. И соблюдать Правила дорожного движения.