ДТП обошлось без пострадавших
На 1653-м километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ввели реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, причиной стало ДТП с участием трех автомобилей.
«2 июня на 1654-м километре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Обошлось без пострадавших, но с материальным ущербом. В данный момент организовано реверсивное движение, оформляются все необходимые материалы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.
В ведомстве попросили водителей быть предельно аккуратными при управлении транспортными средствами. И соблюдать Правила дорожного движения.
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