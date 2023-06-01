01 июня 2023

На челябинской трассе ввели реверсивное движение из-за тройного ДТП. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
ДТП обошлось без пострадавших Фото:

На 1653-м километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ввели реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, причиной стало ДТП с участием трех автомобилей.

«2 июня на 1654-м километре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Обошлось без пострадавших, но с материальным ущербом. В данный момент организовано реверсивное движение, оформляются все необходимые материалы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

В ведомстве попросили водителей быть предельно аккуратными при управлении транспортными средствами. И соблюдать Правила дорожного движения.

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На 1653-м километре трассы М-5 «Урал» в Челябинской области ввели реверсивное движение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД региона, причиной стало ДТП с участием трех автомобилей. «2 июня на 1654-м километре произошло ДТП с участием трех автомобилей. Обошлось без пострадавших, но с материальным ущербом. В данный момент организовано реверсивное движение, оформляются все необходимые материалы», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. В ведомстве попросили водителей быть предельно аккуратными при управлении транспортными средствами. И соблюдать Правила дорожного движения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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