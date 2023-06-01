В Челябинске упали цены на новостройки

В Челябинске с января по май 2023 цены на квартиры в новостройках упали на 1,8%. Средняя стоимость первичного жилья снизилась на 100 тысяч рублей — с 5 до 4,9 млн рублей.
«С начала года средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 1,8%. Цена лота на первичном рынке в городе при этом составила 4,9 млн рублей», — сообщается на сайте «РБК-Недвижимость» аналитики компании «Бес-Новострой».
По подсчетам специалистов, сильнее всего с начала 2023 года снизилась стоимость квартир в новостройках в Воронеже (-7,6% до 4,9 млн рублей). На втором месте оказался Краснодар (-7,3% до 6,7 млн рублей), на третьем месте Омск (-7,2 до 6,2 млн рублей). Аналитики пояснили, снижение средней стоимости нового жилья в предложениях в Челябинске связано с уменьшением средней площади продаваемых квартир.
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