01 июня 2023

В Челябинске упали цены на новостройки

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя стоимость новостроек в Челябинске с начала 2023 снизилась с 5 до 4,9 млн рублей Фото:

В Челябинске с января по май 2023 цены на квартиры в новостройках упали на 1,8%. Средняя стоимость первичного жилья снизилась на 100 тысяч рублей — с 5 до 4,9 млн рублей.

«С начала года средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 1,8%. Цена лота на первичном рынке в городе при этом составила 4,9 млн рублей», — сообщается на сайте «РБК-Недвижимость» аналитики компании «Бес-Новострой».

По подсчетам специалистов, сильнее всего с начала 2023 года снизилась стоимость квартир в новостройках в Воронеже (-7,6% до 4,9 млн рублей). На втором месте оказался Краснодар (-7,3% до 6,7 млн рублей), на третьем месте Омск (-7,2 до 6,2 млн рублей). Аналитики пояснили, снижение средней стоимости нового жилья в предложениях в Челябинске связано с уменьшением средней площади продаваемых квартир.

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В Челябинске с января по май 2023 цены на квартиры в новостройках упали на 1,8%. Средняя стоимость первичного жилья снизилась на 100 тысяч рублей — с 5 до 4,9 млн рублей. «С начала года средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 1,8%. Цена лота на первичном рынке в городе при этом составила 4,9 млн рублей», — сообщается на сайте «РБК-Недвижимость» аналитики компании «Бес-Новострой». По подсчетам специалистов, сильнее всего с начала 2023 года снизилась стоимость квартир в новостройках в Воронеже (-7,6% до 4,9 млн рублей). На втором месте оказался Краснодар (-7,3% до 6,7 млн рублей), на третьем месте Омск (-7,2 до 6,2 млн рублей). Аналитики пояснили, снижение средней стоимости нового жилья в предложениях в Челябинске связано с уменьшением средней площади продаваемых квартир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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