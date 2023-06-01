В Челябинске упали цены на новостройки

02 июня 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость новостроек в Челябинске с начала 2023 снизилась с 5 до 4,9 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с января по май 2023 цены на квартиры в новостройках упали на 1,8%. Средняя стоимость первичного жилья снизилась на 100 тысяч рублей — с 5 до 4,9 млн рублей. «С начала года средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 1,8%. Цена лота на первичном рынке в городе при этом составила 4,9 млн рублей», — сообщается на сайте «РБК-Недвижимость» аналитики компании «Бес-Новострой». По подсчетам специалистов, сильнее всего с начала 2023 года снизилась стоимость квартир в новостройках в Воронеже (-7,6% до 4,9 млн рублей). На втором месте оказался Краснодар (-7,3% до 6,7 млн рублей), на третьем месте Омск (-7,2 до 6,2 млн рублей). Аналитики пояснили, снижение средней стоимости нового жилья в предложениях в Челябинске связано с уменьшением средней площади продаваемых квартир.

В Челябинске с января по май 2023 цены на квартиры в новостройках упали на 1,8%. Средняя стоимость первичного жилья снизилась на 100 тысяч рублей — с 5 до 4,9 млн рублей. «С начала года средняя стоимость квартир в новостройках Челябинска снизилась на 1,8%. Цена лота на первичном рынке в городе при этом составила 4,9 млн рублей», — сообщается на сайте «РБК-Недвижимость» аналитики компании «Бес-Новострой». По подсчетам специалистов, сильнее всего с начала 2023 года снизилась стоимость квартир в новостройках в Воронеже (-7,6% до 4,9 млн рублей). На втором месте оказался Краснодар (-7,3% до 6,7 млн рублей), на третьем месте Омск (-7,2 до 6,2 млн рублей). Аналитики пояснили, снижение средней стоимости нового жилья в предложениях в Челябинске связано с уменьшением средней площади продаваемых квартир.