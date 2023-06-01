01 июня 2023

Медведев поздравил Челябинский тракторный завод

Медведев прислал правительственную телеграмму к 90-летию Челябинского тракторного завода
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Свои поздравления Дмитрий Медведев прислал в правительственной телеграмме Фото:

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак»). Свое поздравление Медведев прислал правительственной телеграммой.

«Поздравляю вас с 90-летием Челябинского тракторного завода. Сегодня завод остается одним из ключевых звеньев отечественного машиностроения. Новое поколение специалистов реализует масштабные инвестиционные проекты. В цехах завода налажено производство продукции оборонного назначения, которая востребована в ходе проведения спецоперации», — отметил Медведев.

Замсекретаря совбеза напомнил, что работа предприятия в годы Великой Отечественной войны поставила завод в центр легендарного Танкограда, которым неофициально называли Челябинск. Медведев выразил уверенность в том, что трудовые традиции продолжатся, и сотрудники предприятия продолжат работать на благо страны.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак»). Свое поздравление Медведев прислал правительственной телеграммой. «Поздравляю вас с 90-летием Челябинского тракторного завода. Сегодня завод остается одним из ключевых звеньев отечественного машиностроения. Новое поколение специалистов реализует масштабные инвестиционные проекты. В цехах завода налажено производство продукции оборонного назначения, которая востребована в ходе проведения спецоперации», — отметил Медведев. Замсекретаря совбеза напомнил, что работа предприятия в годы Великой Отечественной войны поставила завод в центр легендарного Танкограда, которым неофициально называли Челябинск. Медведев выразил уверенность в том, что трудовые традиции продолжатся, и сотрудники предприятия продолжат работать на благо страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...