Медведев поздравил Челябинский тракторный завод

Медведев прислал правительственную телеграмму к 90-летию Челябинского тракторного завода

02 июня 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Свои поздравления Дмитрий Медведев прислал в правительственной телеграмме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак»). Свое поздравление Медведев прислал правительственной телеграммой. «Поздравляю вас с 90-летием Челябинского тракторного завода. Сегодня завод остается одним из ключевых звеньев отечественного машиностроения. Новое поколение специалистов реализует масштабные инвестиционные проекты. В цехах завода налажено производство продукции оборонного назначения, которая востребована в ходе проведения спецоперации», — отметил Медведев. Замсекретаря совбеза напомнил, что работа предприятия в годы Великой Отечественной войны поставила завод в центр легендарного Танкограда, которым неофициально называли Челябинск. Медведев выразил уверенность в том, что трудовые традиции продолжатся, и сотрудники предприятия продолжат работать на благо страны.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак»). Свое поздравление Медведев прислал правительственной телеграммой. «Поздравляю вас с 90-летием Челябинского тракторного завода. Сегодня завод остается одним из ключевых звеньев отечественного машиностроения. Новое поколение специалистов реализует масштабные инвестиционные проекты. В цехах завода налажено производство продукции оборонного назначения, которая востребована в ходе проведения спецоперации», — отметил Медведев. Замсекретаря совбеза напомнил, что работа предприятия в годы Великой Отечественной войны поставила завод в центр легендарного Танкограда, которым неофициально называли Челябинск. Медведев выразил уверенность в том, что трудовые традиции продолжатся, и сотрудники предприятия продолжат работать на благо страны.