Медведев поздравил Челябинский тракторный завод

Заместитель секретаря Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак»). Свое поздравление Медведев прислал правительственной телеграммой.
«Поздравляю вас с 90-летием Челябинского тракторного завода. Сегодня завод остается одним из ключевых звеньев отечественного машиностроения. Новое поколение специалистов реализует масштабные инвестиционные проекты. В цехах завода налажено производство продукции оборонного назначения, которая востребована в ходе проведения спецоперации», — отметил Медведев.
Замсекретаря совбеза напомнил, что работа предприятия в годы Великой Отечественной войны поставила завод в центр легендарного Танкограда, которым неофициально называли Челябинск. Медведев выразил уверенность в том, что трудовые традиции продолжатся, и сотрудники предприятия продолжат работать на благо страны.
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