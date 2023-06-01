В Челябинской области праздновать Сабантуй решили до середины июля. Инфографика

02 июня 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

Празднование Сабантуя завершится 15 июля в Красноармейском районе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области последний Сабантуй пройдет 15 июля. Всего в регионе проведут 25 мероприятий, информацию о которых собрало URA.RU. В парке культуры и отдыха Миасса праздник пройдет 3 июня. В Усть-Катаве, возле детского центра «Ребячья республика», днем позднее — 4 июня. На 10 июня приходится пять мероприятий: в Сатке на стадионе Труд, Верхнем Уфалее на стадионе Никельщик, на береге озера Чебакуль (Кунашакский район), в Арасланово (Нязепетровский район) и Петропавловском (Верхнеуральский район). В Миньяре (Ашинский район) Сабантуй пройдет на стадионе 11 июня. В этот же день праздник будет в Султаева (Сосновский район). В Редутово (Чесменский район) гулянья назначены на 12 июня. В Челябинске, Магнитогорске и Каскиново (Кусинский район) их проведут 17 июня. В городском сквере Еманжелинска — 18 июня. В Туктубаево Сосновском районе 23 июня гулянья будут и для детей. На 24 июня мероприятия назначены в микрорайоне Златоуста Красная Горка, Снежинске, Нагайбакском районе, Бишкиле (Чебаркульский район) и Катав-Ивановске на территории школы №5. Июль начинается с гуляний в Троицке. На главный областной Сабантуй челябинцев ждут в Норкино (Аргаяшский район) 8 июля. Праздник пройдет также 15 июля в Ачикуле (Красноармейский район). А в Агаповском районе и Златоусте Сабантуй отпраздновали 28 и 30 мая. Большая часть гуляний в регионе приходится на первую половину июня URA.RU Областной Сабантуй пройдет в Норкино Аргаяшской районе URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинской области последний Сабантуй пройдет 15 июля. Всего в регионе проведут 25 мероприятий, информацию о которых собрало URA.RU. В парке культуры и отдыха Миасса праздник пройдет 3 июня. В Усть-Катаве, возле детского центра «Ребячья республика», днем позднее — 4 июня. На 10 июня приходится пять мероприятий: в Сатке на стадионе Труд, Верхнем Уфалее на стадионе Никельщик, на береге озера Чебакуль (Кунашакский район), в Арасланово (Нязепетровский район) и Петропавловском (Верхнеуральский район). В Миньяре (Ашинский район) Сабантуй пройдет на стадионе 11 июня. В этот же день праздник будет в Султаева (Сосновский район). В Редутово (Чесменский район) гулянья назначены на 12 июня. В Челябинске, Магнитогорске и Каскиново (Кусинский район) их проведут 17 июня. В городском сквере Еманжелинска — 18 июня. В Туктубаево Сосновском районе 23 июня гулянья будут и для детей. На 24 июня мероприятия назначены в микрорайоне Златоуста Красная Горка, Снежинске, Нагайбакском районе, Бишкиле (Чебаркульский район) и Катав-Ивановске на территории школы №5. Июль начинается с гуляний в Троицке. На главный областной Сабантуй челябинцев ждут в Норкино (Аргаяшский район) 8 июля. Праздник пройдет также 15 июля в Ачикуле (Красноармейский район). А в Агаповском районе и Златоусте Сабантуй отпраздновали 28 и 30 мая.