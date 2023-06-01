01 июня 2023

В Челябинской области праздновать Сабантуй решили до середины июля. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй-2019. Троицк. Челябинская область, национальная одежда, выступление, национальный танец, национальные костюмы, башкиры, артисты, танцевальный ансамбль, народный ансабль
Празднование Сабантуя завершится 15 июля в Красноармейском районе Фото:

В Челябинской области последний Сабантуй пройдет 15 июля. Всего в регионе проведут 25 мероприятий, информацию о которых собрало URA.RU.

В парке культуры и отдыха Миасса праздник пройдет 3 июня. В Усть-Катаве, возле детского центра «Ребячья республика», днем позднее — 4 июня. На 10 июня приходится пять мероприятий: в Сатке на стадионе Труд, Верхнем Уфалее на стадионе Никельщик, на береге озера Чебакуль (Кунашакский район), в Арасланово (Нязепетровский район) и Петропавловском (Верхнеуральский район).

В Миньяре (Ашинский район) Сабантуй пройдет на стадионе 11 июня. В этот же день праздник будет в Султаева (Сосновский район). В Редутово (Чесменский район) гулянья назначены на 12 июня. В Челябинске, Магнитогорске и Каскиново (Кусинский район) их проведут 17 июня. В городском сквере Еманжелинска — 18 июня.

В Туктубаево Сосновском районе 23 июня гулянья будут и для детей. На 24 июня мероприятия назначены в микрорайоне Златоуста Красная Горка, Снежинске, Нагайбакском районе, Бишкиле (Чебаркульский район) и Катав-Ивановске на территории школы №5.

Июль начинается с гуляний в Троицке. На главный областной Сабантуй челябинцев ждут в Норкино (Аргаяшский район) 8 июля. Праздник пройдет также 15 июля в Ачикуле (Красноармейский район). А в Агаповском районе и Златоусте Сабантуй отпраздновали 28 и 30 мая.

Большая часть гуляний в регионе приходится на первую половину июня
Большая часть гуляний в регионе приходится на первую половину июня
Областной Сабантуй пройдет в Норкино Аргаяшской районе
Областной Сабантуй пройдет в Норкино Аргаяшской районе
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В Челябинской области последний Сабантуй пройдет 15 июля. Всего в регионе проведут 25 мероприятий, информацию о которых собрало URA.RU. В парке культуры и отдыха Миасса праздник пройдет 3 июня. В Усть-Катаве, возле детского центра «Ребячья республика», днем позднее — 4 июня. На 10 июня приходится пять мероприятий: в Сатке на стадионе Труд, Верхнем Уфалее на стадионе Никельщик, на береге озера Чебакуль (Кунашакский район), в Арасланово (Нязепетровский район) и Петропавловском (Верхнеуральский район). В Миньяре (Ашинский район) Сабантуй пройдет на стадионе 11 июня. В этот же день праздник будет в Султаева (Сосновский район). В Редутово (Чесменский район) гулянья назначены на 12 июня. В Челябинске, Магнитогорске и Каскиново (Кусинский район) их проведут 17 июня. В городском сквере Еманжелинска — 18 июня. В Туктубаево Сосновском районе 23 июня гулянья будут и для детей. На 24 июня мероприятия назначены в микрорайоне Златоуста Красная Горка, Снежинске, Нагайбакском районе, Бишкиле (Чебаркульский район) и Катав-Ивановске на территории школы №5. Июль начинается с гуляний в Троицке. На главный областной Сабантуй челябинцев ждут в Норкино (Аргаяшский район) 8 июля. Праздник пройдет также 15 июля в Ачикуле (Красноармейский район). А в Агаповском районе и Златоусте Сабантуй отпраздновали 28 и 30 мая.
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