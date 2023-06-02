В Челябинске из-за ремонта перекроют дорогу в одном из районов. Карта

03 июня 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Дорога будет закрыта с 4 по 30 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта закроют движение транспорта на пересечении улиц Салютная и Марченко. Об этом сообщили в администрации Челябинска. «Временная схема движения вводится с 4 по 30 июня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях. По Марченко движение через перекресток будет закрыто в районе дома №15. По Салютной будет ограничено движение по крайней правой полосе», — уточнили в мэрии. Автовладельцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно. Администрация Челябинска

В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта закроют движение транспорта на пересечении улиц Салютная и Марченко. Об этом сообщили в администрации Челябинска. «Временная схема движения вводится с 4 по 30 июня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях. По Марченко движение через перекресток будет закрыто в районе дома №15. По Салютной будет ограничено движение по крайней правой полосе», — уточнили в мэрии. Автовладельцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.