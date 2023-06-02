02 июня 2023

В Челябинске из-за ремонта перекроют дорогу в одном из районов. Карта

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Дорога будет закрыта с 4 по 30 июня Фото:

В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта закроют движение транспорта на пересечении улиц Салютная и Марченко. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

«Временная схема движения вводится с 4 по 30 июня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях. По Марченко движение через перекресток будет закрыто в районе дома №15. По Салютной будет ограничено движение по крайней правой полосе», — уточнили в мэрии.

Автовладельцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.

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В Тракторозаводском районе Челябинска из-за ремонта закроют движение транспорта на пересечении улиц Салютная и Марченко. Об этом сообщили в администрации Челябинска. «Временная схема движения вводится с 4 по 30 июня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на инженерных сетях. По Марченко движение через перекресток будет закрыто в районе дома №15. По Салютной будет ограничено движение по крайней правой полосе», — уточнили в мэрии. Автовладельцев просят учитывать дорожную обстановку и заранее планировать маршрут. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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