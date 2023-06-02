02 июня 2023

Челябинские срочники помолятся мощам Георгия Победоносца о победе. Видео

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Ковчег с частью мощей великомученика Георгия Победоносца в Храме на крови. Екатеринбург, поклонение, мощи георгия победоносца
Ковчег с мощами Георгия Победоносца прибыл в Свято-Симеоновский собор Челябинска Фото:

Солдаты срочной службы прибыли в Челябинск, чтобы поучаствовать в молебне о Победе, который состоится в субботу по случаю прибытия в город ковчега с частью мощей великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в Челябинской епархии.

«В челябинский собор приехало множество ребят, которые проходят сейчас срочную службу в сухопутных и воздушно-космических силах Российской Федерации. Они приложатся к мощам великомученика Георгия и примут участие в Молебне о Победе», — рассказали в епархии.

Ковчег с мощами Георгия Победоносца доставлен в Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске. Здесь в субботу пройдет божественная литургия, которую возглавят митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. Ковчег пробудет в Челябинске до 20:00 субботы.

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Солдаты срочной службы прибыли в Челябинск, чтобы поучаствовать в молебне о Победе, который состоится в субботу по случаю прибытия в город ковчега с частью мощей великомученика Георгия Победоносца. Об этом сообщили в Челябинской епархии. «В челябинский собор приехало множество ребят, которые проходят сейчас срочную службу в сухопутных и воздушно-космических силах Российской Федерации. Они приложатся к мощам великомученика Георгия и примут участие в Молебне о Победе», — рассказали в епархии. Ковчег с мощами Георгия Победоносца доставлен в Свято-Симеоновский кафедральный собор в Челябинске. Здесь в субботу пройдет божественная литургия, которую возглавят митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Златоустовский и Саткинский Викентий, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Зосима. Ковчег пробудет в Челябинске до 20:00 субботы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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