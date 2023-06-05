В Нижневартовске школьница покончила с собой

В Нижневартовске 16-летняя школьница покончила с собой. Тело было обнаружено в квартире, где проживала девушка сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах города.
«Девушка была из маргинальной семьи. Мать ее практически не воспитывала. Школьница проживала одна в квартире, но иногда ее навещал взрослый мужчина. Что стало причиной случившегося, пока не установлено», — сообщил собеседник.
В следственном управлении СК РФ по ХМАО подтвердили информацию о самоубийстве, но детали произошедшего разглашать отказались. «По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют детали случившегося», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске было обнаружено тело женщины. Предполагается, что погибшая покончила с собой.
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