В Нижневартовске школьница покончила с собой

06 июня 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Причины случившегося устанавливает СКР Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске 16-летняя школьница покончила с собой. Тело было обнаружено в квартире, где проживала девушка сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах города. «Девушка была из маргинальной семьи. Мать ее практически не воспитывала. Школьница проживала одна в квартире, но иногда ее навещал взрослый мужчина. Что стало причиной случившегося, пока не установлено», — сообщил собеседник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО подтвердили информацию о самоубийстве, но детали произошедшего разглашать отказались. «По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют детали случившегося», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске было обнаружено тело женщины. Предполагается, что погибшая покончила с собой.

В Нижневартовске 16-летняя школьница покончила с собой. Тело было обнаружено в квартире, где проживала девушка сообщил URA.RU источник в правоохранительных структурах города. «Девушка была из маргинальной семьи. Мать ее практически не воспитывала. Школьница проживала одна в квартире, но иногда ее навещал взрослый мужчина. Что стало причиной случившегося, пока не установлено», — сообщил собеседник. В следственном управлении СК РФ по ХМАО подтвердили информацию о самоубийстве, но детали произошедшего разглашать отказались. «По данному факту проводится проверка. Следователи выясняют детали случившегося», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске было обнаружено тело женщины. Предполагается, что погибшая покончила с собой.