Рыбзавод в ХМАО ищет семью, которой предлагает работу с проживанием в доме на озере

Югорский рыбоводный завод в Ханты-Мансийске ищет семейную пару для работы на озерном производственном участке. Работодатель сообщил URA.RU, что предоставляет сотрудникам дом для проживания.
«Работникам необходимо следить за рыбоводным участком, содержать территорию в порядке, обслуживать дизельный генератор. Преимущество отдаем семейным парам, предоставляем дом для проживания около озера, где разводим рыбу», — рассказал работодатель.
Сотрудникам нужно уделять своим обязанностям не менее восьми часов в день. Рабочим обещают платить от 37 тысяч в месяц.
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