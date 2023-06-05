05 июня 2023

Рыбзавод в ХМАО ищет семью, которой предлагает работу с проживанием в доме на озере

© Служба новостей «URA.RU»
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Собский рыборазводный завод. Поселок Харп. Приуральский район ЯНАО, рыба, рыборазводный завод, рыбный завод
Рабочим необходимо следить за порядком на рыбоводном участке завода Фото:

Югорский рыбоводный завод в Ханты-Мансийске ищет семейную пару для работы на озерном производственном участке. Работодатель сообщил URA.RU, что предоставляет сотрудникам дом для проживания.

«Работникам необходимо следить за рыбоводным участком, содержать территорию в порядке, обслуживать дизельный генератор. Преимущество отдаем семейным парам, предоставляем дом для проживания около озера, где разводим рыбу», — рассказал работодатель.

Сотрудникам нужно уделять своим обязанностям не менее восьми часов в день. Рабочим обещают платить от 37 тысяч в месяц.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заманивают медработников бесплатным жильем. В Нягани готовы предоставить квартиру врачу ультразвуковой диагностики.

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Югорский рыбоводный завод в Ханты-Мансийске ищет семейную пару для работы на озерном производственном участке. Работодатель сообщил URA.RU, что предоставляет сотрудникам дом для проживания. «Работникам необходимо следить за рыбоводным участком, содержать территорию в порядке, обслуживать дизельный генератор. Преимущество отдаем семейным парам, предоставляем дом для проживания около озера, где разводим рыбу», — рассказал работодатель. Сотрудникам нужно уделять своим обязанностям не менее восьми часов в день. Рабочим обещают платить от 37 тысяч в месяц. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заманивают медработников бесплатным жильем. В Нягани готовы предоставить квартиру врачу ультразвуковой диагностики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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