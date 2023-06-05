Рыбзавод в ХМАО ищет семью, которой предлагает работу с проживанием в доме на озере

06 июня 2023 в 19:25 Размер текста - 17 +

Рабочим необходимо следить за порядком на рыбоводном участке завода Фото: Александр Мамаев © URA.RU Югорский рыбоводный завод в Ханты-Мансийске ищет семейную пару для работы на озерном производственном участке. Работодатель сообщил URA.RU, что предоставляет сотрудникам дом для проживания. «Работникам необходимо следить за рыбоводным участком, содержать территорию в порядке, обслуживать дизельный генератор. Преимущество отдаем семейным парам, предоставляем дом для проживания около озера, где разводим рыбу», — рассказал работодатель. Сотрудникам нужно уделять своим обязанностям не менее восьми часов в день. Рабочим обещают платить от 37 тысяч в месяц. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заманивают медработников бесплатным жильем. В Нягани готовы предоставить квартиру врачу ультразвуковой диагностики.

Югорский рыбоводный завод в Ханты-Мансийске ищет семейную пару для работы на озерном производственном участке. Работодатель сообщил URA.RU, что предоставляет сотрудникам дом для проживания. «Работникам необходимо следить за рыбоводным участком, содержать территорию в порядке, обслуживать дизельный генератор. Преимущество отдаем семейным парам, предоставляем дом для проживания около озера, где разводим рыбу», — рассказал работодатель. Сотрудникам нужно уделять своим обязанностям не менее восьми часов в день. Рабочим обещают платить от 37 тысяч в месяц. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО заманивают медработников бесплатным жильем. В Нягани готовы предоставить квартиру врачу ультразвуковой диагностики.