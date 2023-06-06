Глава Урая (ХМАО) Тимур Закирзянов проверил и оценил ход строительства стационара, рассчитанного на 120 мест. Об этом мэр сообщил в социальных сетях.
«Посетил строительство стационара. Внутри продолжаются отделочные работы, в коридорах положили плитку. Но, прежде всего, внимание качеству кровельных работ. Здесь же заканчиваются работы по монтажу вентиляционных систем», — рассказал глава города в своем официальном telegram-канале.
Закирзянов подчеркнул, что объект находится на особом контроле. Строительство стационара инспектируется не реже одного раза в месяц.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов поставил задачу мэру Урая Тимуру Закирзянову максимально сократить период между окончанием строительства и началом работы нового стационара. Стационар должен стать учреждением с новыми технологиями и современными подходами к работе.
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